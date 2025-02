Rewe, Lidl und Co.: Supermarkt sägt das Bargeld ab – werden andere folgen?

Das bargeldlose Zahlen bei Rewe, Lidl und Co. wird immer beliebter. Insbesondere seit der Corona-Pandemie vermeiden viele Kunden es mit Münzen zu bezahlen und zücken lieber die Karte. So ist der Bezahl-Vorgang nicht nur hygienischer, sondern auch schneller vorbei.

So kommt es vor, dass Kunden bei Rewe, Lidl und Co. ganz ohne Münzgeld auftauchen und nur noch die Möglichkeit zum bargeldlosen Bezahlen nutzen. Einige Kunden nutzen dahingegen noch gerne das Münzgeld – oder halten sich die Option zumindest gerne offen. Ein Supermarkt setzt von nun an nur noch auf das Zahlen ohne Bargeld.

Rewe, Lidl und Co.: Supermarkt sägt Bargeld ab

Längst gibt es bei Supermärkten wie Rewe oder Edeka die Option, den Einkauf selbst einzuscannen und anschließend ohne Bargeld zu bezahlen – und das ganz ohne Personal. Trotzdem bieten die Märkte immer noch die Option der klassischen Kasse an, an denen ein Mitarbeiter die Einkäufe einscannt. Der Tiefkühl-Supermarkt Delfo kehrt dem Bargeld nun allerdings komplett den Rücken zu.

Ab sofort können Delfo-Kunden nur noch mit Karte oder Handy bezahlen, wie die „Südwest Presse“ berichtet. Noch werde das neue System von Mitarbeitern unterstützt, um den Übergang zu erleichtern. Von 5 bis 23 Uhr hat der Tiefkühl-Supermarkt täglich geöffnet und von 14 bis 20 Uhr unterstützt ein Mitarbeiter die Kunden vor Ort. Doch wie funktioniert das System zu den anderen Zeiten?

Zugangscode per App

Wenn kein Mitarbeiter in dem Supermarkt vor Ort ist, müssen Kunden sich im Vorhinein eine App herunterladen und erhalten darüber einen Zugangscode. Um Diebstahl zu vermeiden, ist der Supermarkt videoüberwacht – so setzt Delfo auf bargeldlose Bezahlung und weniger Personal.

Ganz so groß, wie Rewe, Lidl und Co. ist Delfo allerdings noch nicht: Derzeit hat der Supermarkt nur eine Filiale in Ulm, plant allerdings eine zweite Eröffnung einer größeren Filiale in Bayern. Deutschlandweit können Kunden die Waren des Tiefkühl-Supermarkts bis zu sich nach Hause bestellen.

Ob das Konzept des Tiefkühl-Supermarkts auch bei Rewe, Lidl und Co. ankommt, bleibt abzuwarten. Derzeit wird in den meisten Supermärkten sowohl das Zahlen mit als auch das Zahlen ohne Bargeld angeboten.