Rewe stellt beliebten Service ein – Millionen Kunden werden sich wundern

Schluss, aus und vorbei! Rewe stellt einen beliebten Service für immer ein. Du wirst es vielleicht auch merken, wenn es so weit ist.

Zum 1. Juli stellt die Supermarktkette einen Service ein, an welchen sich zahlreiche Kunden schon lange gewöhnt hatten. Doch jetzt heißt es: Umstellen! Rewe schafft nämlich die wöchentliche Papier-Werbung aus dem Briefkasten ab!

Rewe will umweltbewusster werden

Wie das Online-Portal „Inside Digital“ berichtet, setzt Rewe in wenigen Wochen ausschließlich nur noch auf digitale Angebotszettel. Der Grund: Umweltbewusstsein! Das Aus für die Werbung kündigte Rewe bereits vor einigen Monaten an – und der Effekt für die Umwelt, Klima und Ressourcenschonung sei immens: Mit der Einstellung der gedruckten Werbung spart das Unternehmen laut eigenen Angaben über 73.000 Tonnen Papier pro Jahr!

Pro Woche wurden um die 25 Millionen Handzettel verteilt. Rewe betont aber, dass es die wöchentlichen Sonderangebote auch in Zukunft geben werde – dann eben aber nicht mehr gedruckt, sondern in digitaler Form. Zum Beispiel in der Rewe-App oder per Whatsapp.

So abonnierst du Werbung über Whatsapp

Um das Digital-Prospekt ganz kostenlos zu abonnieren, gehst du auf die Webseite rewe.de/whatsapp. Dort folgst du dann einfach den weiteren Anleitungen. Wie „Inside Digital“ berichtet, musst du zuerst den Whatsapp-Dienst anschreiben. Erst dann kannst du über Postleitzahl oder deinen Standort deine Filiale wählen und die aktuellen Angebote abonnieren. Wenn du keine Lust mehr auf den Dienst hast, dann genügt ein einfaches „Stop“. Damit wäre das Abo beendet.

