Rewe-Kundin nutzt Abholservice – an der Kasse eskaliert es

Der Service in vielen Supermärkten wird immer besser und bietet mittlerweile vielfältige Einkaufsmöglichkeiten. So können Kunden bei Rewe ihren Einkauf zum Beispiel online zusammenstellen und sich liefern lassen oder in der nächsten Filiale abholen.

Eine Kundin wollte jetzt genau diese Option nutzen. Doch statt eines entspannten Einkaufs erlebte sie eine dreiste Aktion, als sie ihren Rewe-Einkauf abholte.

Rewe-Kundin wegen Abholservice fertig gemacht

Auf Reddit berichtet die Frau von ihrer unangenehmen Begegnung beim Rewe-Abholservice. Dabei kritisiert sie nicht den Service an sich, sondern die Interaktion mit einer anderen Frau.

„Mein Mann und ich haben etwas gewartet, dazu gesellte sich noch eine ältere Dame mit ihrem Mann, die neben uns an der Packstation ein Päckchen aufgeben wollten“, erklärt die Rewe-Kundin in ihrem Beitrag. „Als das Fachpersonal kam, wurden wir auch bedient und ich gebe zu, der Einkauf ist auf etwa zwei Wochen ausgelegt, das heißt, die gute Dame und ihr Mann neben uns an der Packstation haben drei Minuten warten müssen, bis der ganze Einkauf vor uns ausgelegt wurde.“

Das gefiel den beiden offenbar gar nicht, denn dann „pampt mich die Frau von der Seite an, ob ich mich nicht schämen würde, dass die arme Frau durch den ganzen Laden rennen muss um meinen Einkauf zu erledigen. Ich sei noch jung, hat mich dann abfällig gemustert und gemeint, ich hab bestimmt eine Krankheit, die das Laufen unmöglich macht.“ Die Rewe-Kundin gibt zu, dass es „ein wenig eskaliert“ sei und auch laut wurde – die Rewe-Mitarbeiterin hielt sich raus, „allerdings war sie auch sichtlich überfordert“.

Rewe-Kundin kommen Zweifel an Service

Im Reddit-Beitrag erklärt die Kundin, dass sie unter persönlichen Problemen wie Depressionen leidet und sie der Rewe-Abholservice „schrittweise zurück ins Leben“ bringt. Dennoch fragt sie sich jetzt, ob die andere Frau mit ihrer Kritik im Recht gewesen sei und sie den Anspruch überschätze, „den ich an diesen Service habe?“

In vielen Kommentaren wird der Rewe-Kundin versichert, dass sie sich keine Gedanken über das Verhalten der fremden Frau machen soll. „Du kaufst einen Service ein, der angeboten wird. Der Rewe nimmt dafür Geld ein, dass du ggf. woanders ausgegeben hättest. Die Frau im Laden wird dafür bezahlt. Keine weitere Rechtfertigung nötig“, schreibt jemand. „Wenn sie nicht wollen, dass die Leute da Wocheneinkäufe machen, könnten sie das begrenzen. Die alte Dame hingegen will ich unangespitzt in den Boden rammen, gerade ob der Gehässigkeit. Vor allem, da die Frau ja nicht mal von Dir behindert wurde“, findet jemand weiteres. „Filmen und Anzeige wegen Nötigung und Beleidigung stellen. Warum solltest du einen Service nicht nutzen dürfen?“, wird ein anderer Kommentator deutlich.