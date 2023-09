Rewe muss Produkte wegsperren – Kunden finden nur noch Zettel am Regal: „Arschlöcher“

Deutliche Worte in einem Rewe-Markt! Da mussten die Kunden wohl zweimal hinsehen.

Eine Rewe-Kunde schlenderte gerade bei seinem Einkauf durch die Filiale seines Vertrauens, als er in der Spirituosen-Abteilung plötzlich auf ein leeres Regal stieß. Lieferengpässe? Eher nicht. Stattdessen zierte ein Zettel mit einer deutlichen Botschaft das Rewe-Regal.

Rewe: „Arschlöcher“-Zettel irritiert Kunden

Der Kunde zückte sofort sein Handy, knipste ein Foto von dem Zettel und postete es im Social-Media-Forum „Reddit“. „Liebe Kunden“, schreibt Rewe auf dem DINA4-Papier, „leider gibt es auch Arschlöcher auf dieser Welt. Daher findet ihr ab sofort alle Jägermeister Produkte in unseren Vitrinen. Vielen Dank für euer Verständnis. Euer Rewe-Team.“

Oha – was muss denn da vorgefallen sein? Jägermeister ist doch im Supermarktregal genauso frei zugänglich wie Wodka, Rum oder anderer Fusel. Doch in dieser Filiale ging es wohl so schlimm zu, dass die Filialleitung drastische Schritte einleiten und den Jägermeister in eine Vitrine sperren musste.

Auch in den Kommentaren zerbrechen sich die User den Kopf, was der Hintergrund dieses Zettels sein könnte.

Was ist in diesem Rewe passiert?

„Meine aktuelle Arbeitstheorie wäre, dass irgendwer den Jägermeister um sich geworfen hat und dafür gesorgt hat, dass der Raum mit Gestank, klebendem Fußboden und Glasbruch aufgewertet wird“, schreibt ein Nutzer unter das Foto. „Ich dachte eher an ausgesoffen und leer zurückgestellt“, vermutet ein anderer.

Doch den Rewe-Kunden, der das Foto geknipst hatte, irritierte neben dem Zettel noch etwas ganz anderes. Offenbar musste das Ladenpersonal eine ganze Menge an Schnaps wegsperren. „Man sieht das auf dem Foto nicht so gut, aber tatsächlich war das halbe Regal leer,“ schreibt der User. „Selten so eine Menge Jägermeister in einem Rewe-Sortiment gesehen.“