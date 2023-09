Rewe mit eiskaltem Schlussstrich – so reagieren Kunden

Rewe zieht die Reißleine! Das war’s! Seit gut zwei Monaten ist der Lebensmittelhändler nun schon ohne Papierwerbung unterwegs.

Keine Handzettel, keine Prospektwerbung. Stattdessen gibt’s für die Kunden nun alles digital zu finden. Mit dieser Reaktion der Käufer hätte allerdings keiner gerechnet.

80 Jahre lang informiert Rewe seine Kunden über Rabattaktionen, Vergünstigungen und Sortimentserweiterungen per Prospekt. Doch dies gehöhrt seit knapp zwei Monaten nun der Vergangenheit an. Das spart zwar einiges an Papier und CO2 ein, doch ist es auch erstmal eine Umstellung für die Käufer. Andere Lebensmitteländler wie Lidl oder Edeka und Co. sind noch unschlüssig, was sie von dieser Aktion halten.

Rewe geht neue Wege – doch was sagen die Kunden dazu?

Die Änderungen gehen an den Kunden nicht spurlos vorbei. Der Konzern geht nach dem Wechsel von Papier zu digital kurzfristig von einem geringeren Umsatz und einem leichten Rückgang der Kaufkraft aus. Langfristig gesehen, sollten sich all diese Faktoren jedoch wieder einpendeln. Doch diese Rechnung hat Rewe ohne seine Kunden gemacht.

+++ Rewe-Kunden stocksauer – „Gehe so gut wie gar nicht mehr hin“ +++

Diese sind springen nämlich, ganz zum Überraschend es Lebensmittelhändlers, erstaunlich gut auf die papierlose Kommunikation an. Das Unternehmen verzeichnet einen Anstieg der Newsletter- und Digitalprospekt-Abos und auch die Rewe-App findet Platz auf immer mehr Kunden-Displays.

Weitere Themen:

Die Kunden sind zufrieden, doch konkurrierende Lebensmittelhändler bleiben zurückhaltend. Diese gehen vorerst weiter den alt bekannten Weg und versorgen die Kunden mit Prospekten, Werbezetteln und Broschüren. Ein ähnlicher Schritt hin zum umweltfreundlicheren Handel hatte Rewe damals mit der Abschaffung der Plastiktüten gewagt. Bereits ein Jahr später ist die Konkurrenz nachgezogen und mittlerweile ist ein Einkauf mit Wegwerf-Tüten für viele Kunden unvorstellbar.