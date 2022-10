Rewe macht ernst! Nächstes Markenprodukt fliegt aus dem Regal

So einen Preiskrieg hat es wohl noch nie gegeben! Steigende Lebensmittelkosten beschäftigen nicht nur die Kunden im Supermarkt, sondern auch die Einzelhändler selbst – so will sich Rewe den Preisanforderungen der Unternehmen einfach nicht beugen und geht einen weiteren radikalen Schritt.

Kunden bei Rewe werden deshalb schon bald auf ein beliebtes Frühstücksprodukt verzichten müssen.

Rewe schmeißt DIESES Marken-Produkt aus dem Sortiment

Wenn’s beim Frühstück mal schnell gehen soll, greifen viele Menschen gerne auf eine Schüssel Cornflakes mit Milch zurück – doch zumindest bei Rewe wird das Cerealien-Angebot für Kunden bald deutlich eingeschränkter sein.

Wie die „Lebensmittel Zeitung“ berichtet, entfernt die Rewe Group aktuell Cornflakes der US-Marke Kellog’s aus dem Sortiment. Hintergrund ist ein Streit um eine geforderte Preiserhöhung des Konzern, die satte 29 Prozent betragen sollte.

Mehr zu Rewe:

Rewe wurde 1927 in Köln gegründet

Der Name leitet sich von „Revisionsverband der Westkauf-Genossenschaften“ ab

Es gibt rund 3.300 Rewe-Filialen (Stand 2020), viele bieten inzwischen einen Lieferservice an

Der Einzelhändler war damit nicht einverstanden – vor allem, weil Kellog’s in Nachbarländern nur rund fünf Prozent teurer wird.

Rewe: „Kein gemeinsames Verständnis von angemessenen Preiserhöhungen“

Gegenüber der „Lebensmittel Zeitung“ bestätigte ein Rewe-Sprecher, dass man mit dem Unternehmen „kein gemeinsames Verständnis von angemessenen Preiserhöhungen“ habe.

Weil die Preiserhöhung bereits zum 1. November 2022 umgesetzt werden sollte, hat Kellog’s die Lieferungen an Rewe schon vor einiger Zeit eingestellt – stattdessen bietet man dort jetzt vermehrt Frühstücksflocken der Eigenmarke „ja!“ an.

Nicht nur mit Kellog’s tobt ein Streit über die Preise: Auch US-Konzern Mars beliefert Supermärkte der Edeka-Kette, darunter auch Netto, und der Rewe-Group, darunter auch Discounter Penny, nicht mehr mit Waren, wie du hier lesen kannst.