Rewe: Neben Mars und Snickers – DIESE ganzen Lebensmittel suchst du jetzt vergeblich

Der Preisstreit zwischen Rewe und dem Lebensmittelkonzern Mars wirft seine langen Schatten voraus. Obwohl Kunden ohnehin bei einigen Lebensmitteln vor leeren Regalen stehen, entscheidet sich das Einzelhandelsunternehmen freiwillig zu einem drastischen Schritt und verzichtet vorerst auf einen großen Teil an Süßwaren und Fertigprodukten in seinem Sortiment.

Doch das ist noch nicht alles – insgesamt können Kunden bei Rewe und anderen Supermärkten bis zu 300 Produkte von Mars nicht mehr kaufen.

Rewe-Kunden schauen in die Röhre

Bei diesem Streit gibt es aktuell keine Gewinner: Weil Rewe den von Mars geforderten Preiserhöhungen nicht nachkommen will, gucken die Kunden bezüglich der Produkte des Lebensmittelkonzerns erstmal in die Röhre.

Doch wer bei Mars erstmal nur an schokoladenhaltige Süßwaren denkt, der hat weit gefehlt. Zu dem Multi-Miliarden-Dollar-Unternehmen gehören neben den bekannten Snickers-, Mars-, Twix- und Bounty-Riegeln auch M&M’s, Celebrations und sogar Kaugummi wie Airwaves, HubbaBubba und Süßwaren wie Skittles.

Auch alltägliche Lebensmittel gehören zu dem Konzern und werden wohl von einigen Kunden künftig schmerzlich vermisst, wie zum Beispiel Produkte der Marken Miracoli, Ben’s Original und Ebly.

Rewe bietet Kunden DIESE Alternative

Sogar die Tiere der Kunden sind von dem Preiskrieg betroffen, so fällt auch Tiernahrung von unter anderem Whiskas, Frolic, Cesar, Perfect Fit, Kitekat und Sheba in das Mars-Embargo und ist aktuell in den Regalen bei Rewe nicht mehr zu bekommen.

Laut Rewe liegt diese Entscheidung bei Mars, Informationsblätter an den Regalen informieren die Kunden: „Gerne hätten wir Ihnen diese Artikel auch weiterhin wie gewohnt zu einem günstigen Preis angeboten. Infolge einer von Mars geforderten Preiserhöhung konnte sich aber trotz langer und intensiver Verhandlungen nicht mit Mars auf einen angemessenen Einkaufspreis verständigt werden. Daraufhin hat Mars einseitig entschieden, die Belieferung an uns einzustellen.“

Gleichzeitig nutzt Rewe die Chance, für seine günstigen Alternativen der Hausmarke „ja!“ zu werben. Wer weiß, vielleicht kommen die Kunden ja so auf den Geschmack und vermissen die bekannten Riegel von Mars bald gar nicht mehr.