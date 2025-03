Rewe: Gewissheit beim Pfand! Händler wollen es nicht länger verschweigen

Hierzulande gehört die Pfand-Rückgabe bei einem Einkauf bei Rewe oder anderen Supermärkten für viele Kunden schon lange dazu. Doch in unserem Nachbarland Österreich herrschten bis Anfang Januar 2025 andere Regeln. Erst seit einigen Monaten gibt es dort Pfand auf Plastikflaschen und Getränkedosen.

Doch finden die Österreicher das Pfandsystem genauso gut wie die deutschen Kunden? Rewe in Österreich macht jetzt eine klare Ansage.

Rewe packt über neues Pfandsystem aus

In Österreich hat man bei Rewe und anderen Supermärkten seit Januar 2025 nun auch ein Pfandsystem und entsprechende Automaten. Die sind teilweise auf dem neusten Stand der Technik, wie „Noe.Orf“ berichtet, gibt es in St. Pölten in Niederösterreich sogar einen Pfandautomaten, der auch mit einem Waschbecken, einem Mistkübel und einem Haken für die Pfandtüte ausgestattet ist.

Der Anreiz scheint zu wirken, von 70 Millionen in Österreich produzierten Einwegverpackungen kamen bisher rund vier Millionen wieder zurück. Und das, obwohl die meisten Produkte noch ohne offensichtliches Pfandlogo auskommen.

„Wir sind sehr zufrieden und erfreut, dass es so gut funktioniert“, erklärt Monika Fiala, Geschäftsführerin von Recycling Pfand Österreich, dazu. Vor allem die Zusammenarbeit mit den Supermärkten verläuft wie gewünscht, Kunden sind ebenso zufrieden. Das bestätigt auch Rewe-Sprecher Paul Pöttschacher: „Die Kunden und Kundinnen nehmen das gut an.“ Bei Hofer (der österreichische Zweig von Aldi Süd) gebe es ebenfalls keine Probleme, gleiches vermeldet Spar-Geschäftsführer Alois Huber. „Da ist kein Chaos eingetreten, weil wir unsere Kundinnen und Kunden gut informiert haben.“

Große Pfand-Welle steht noch bevor

Fraglich ist allerdings, ob das neue Pfand-System auch im April und Mai noch so reibungslos läuft – schließlich wird da erst der große Andrang erwartet. Aktuell verdoppele sich die Zahl gesammelter Verpackungen jede Woche. Wenn ab Ende März keine pfandfreien Dosen und Flaschen mehr produziert werden dürfen, wird die Rückgabequote enorm ansteigen. Der erste Stresstest für die Pfandautomaten bei Rewe, Hofer und anderen Einzelhändlern.

Immerhin: Die Supermärkte sorgen vor. Spar soll 60 Millionen Euro in Leergutrücknahme-Systeme investiert haben, Rewe spricht von einem „mittleren zweistelligen Millionenbetrag“.