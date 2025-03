Rewe: Kunden reißt bei Oster-Produkt die Hutschnur – „So eine Frechheit“

Die Inflation macht keinen Halt vor den Regalen der Supermärkte. Wer bei Rewe, Edeka und Co. einkaufen geht, muss mit immer höheren Preisen rechnen, die ganz schön auf den Geldbeutel drücken.

Dass die Preise immer steigen, ist leider zum Alltag geworden. Oftmals wundert es einen gar nicht mehr, wenn ein Produkt doch wieder teurer ist, als noch in der Woche davor. Was ein Rewe-Kunde jetzt allerdings in einem Regal gefunden hat, lässt einem die Kinnlade herunterklappen. Kunden reißt die Hutschnur, als sie auf den Preis gucken.

Rewe: Kunden platzt der Kragen, als sie Preis von Oster-Produkt sehen

In einem Beitrag auf der Social-Media-Plattform „X“ (ehemals „Twitter“) postet der Einkäufer sein Erlebnis. „Gerade eben bei Rewe gesehen, das ist doch ein Scherz?“, schreibt er unter das Foto. Dieses zeigt eine 350-Gramm-Packung des Schoko-Eier-Mix der Marke „Milka“. Der Preis? Stattliche 8,49 Euro! Der Kunde kann es nicht fassen.

Der 1-Kilo-Preis der Milka-Schokolade bei Rewe beruft sich auf ganze 24,26 Euro. Auch die User in den Kommentaren können nicht fassen, wie teuer das Oster-Produkt sein soll. „Was zur Hölle“, kommentiert eine Userin unter den Beitrag. Ein anderer schreibt: „Für das Geld bekommt man auch richtige Schokolade“.

„Kein Scherz“

Doch die hohen Schokoladen-Preise in dem Rewe scheinen nicht alle Einkäufer zu verwundern. „Das ist kein Scherz, sondern eine Folge des Klimawandels“, klärt ein Nutzer auf, „Missernten bei Kakao und Kaffee haben einfach steigende Preise zur Folge“.

Ein weiterer kommentiert: „So eine Frechheit aber auch. Am besten fordern wir gleich, dass Kinderarbeit effizienter wird – damit die Tafel Schokolade hier nicht teurer als unser Morgenkaffee wird. Ist ja wirklich unzumutbar, dass fairer Handel auch faire Preise bedeutet! Und wer hätte es gedacht: Vielleicht hat das Ganze sogar mit dem Klimawandel zu tun?“.

Mit den steigenden Preisen müssen wir uns wohl oder übel abfinden. Klimawandel, Ukraine-Krieg und viele weitere Faktoren lassen die Kosten regelrecht durch die Decke schießen. Was weitere Gründe für die Preissteigerungen sind, erklärt Rewe-Chef Lionel Souque in diesem Artikel.