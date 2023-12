Rewe: Öffnungszeiten an Heiligabend angepasst – so lange kannst du einkaufen

Die Weihnachtszeit versprüht bereits ihren Zauber, während viele Menschen sich auf die besinnlichen Stunden ab dem 24. Dezember vorbereiten. Doch bevor der Tannenbaum geschmückt und die Geschenke eingepackt werden, steht für viele der letzte Einkauf an Heiligabend an. Und für viele Menschen stellt sich die entscheidende Frage: Wie lange hat Rewe an Heiligabend geöffnet?

Anbei erhältst du einen detaillierten Blick auf die Öffnungszeiten von Rewe und anderen großen Supermarkt- und Discounter-Ketten, um sicherzustellen, dass die Weihnachtsvorbereitungen für dich reibungslos verlaufen.

Rewe an Heiligabend: Öffnungszeiten beim Supermarkt

Üblicherweise sind Rewe-Filialen an Heiligabend darauf eingestellt, ihre Pforten von etwa 7 bis 14 Uhr für die Kunden zu öffnen. Dadurch können Kunden ihre letzten Einkäufe vor dem Fest erledigen und sich auf die festliche Zeit einstimmen.

Doch nicht so in diesem Jahr. Denn Heiligabend fällt 2023 auf einen Sonntag. Das führt dazu, dass die meisten Rewe-Filialen sich dazu entschlossen haben, ihre Türen geschlossen zu halten.

Dennoch gibt es Hoffnung für diejenigen, die an Heiligabend auf geöffnete Supermärkte angewiesen sind. Rewe-Filialen an Sonder-Standorten, wie beispielsweise Bahnhöfen, können in diesem Jahr dennoch geöffnet sein. Eine Ausnahme, die auch manche Filialen von Rewe to go betreffen könnte. Kunden, die von dieser Möglichkeit Gebrauch machen möchten, sollten sich vor Ort direkt bei ihrer Filiale über die genauen Öffnungszeiten informieren.

Auch interessant: Rewe-Kundin mit verrückter Nikolaus-Aktion an der Kasse – Mitarbeiterin traut ihren Augen nicht

Edeka und Co. mit ähnlichen Plänen

Rewe ist nicht allein mit der Herausforderung, die Öffnungszeiten an Heiligabend anzupassen. Auch andere Supermarkt- und Discounter-Ketten wie Aldi, Edeka, Lidl und Kaufland schließen ihre meisten Filialen an Heiligabend.

Doch auch hier gibt es Ausnahmen, die je nach Standort und Kette variieren können. Manche Aldi-Filialen an der Nordsee und Ostsee könnten teilweise geöffnet sein, ebenso wie manche Filialen von Lidl oder Edeka an Bahnhöfen. Diese Sonderregelungen sind nicht nur auf die geografische Lage, sondern vor allem im Falle von Edeka auch auf die individuelle Entscheidung der Filialbetreiber zurückzuführen.

Rewe-Kunden sollten sich informieren

Die Supermarkt-Öffnungszeiten an Heiligabend stellen manche Kunden vor gewisse Herausforderungen. Um sicherzustellen, dass die Weihnachtsvorbereitungen reibungslos verlaufen, ist eine frühzeitige Planung und Eigeninitiative entscheidend. Ob durch den persönlichen Besuch vor Ort oder durch einen kurzen Check im Internet – die Kunden sollten sich vorab informieren, damit die letzten Einkäufe bei Rewe kein Reinfall werden.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.