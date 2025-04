Rewe: Ausgerechnet er warnt! Kunden brauchen bald tieferen Geldbeutel

Na, das hat noch gefehlt! Auch wenn die Inflation in Deutschland sinkt, sind die Lebenshaltungskosten für den Otto-Normal-Verbraucher immens hoch. Dazu gehört auch (leider) der Gang in den Supermarkt oder Discounter. Vor allem Rewe ist bei vielen Verbrauchern äußerst beliebt.

Und auch, wenn der Supermarkt immer mal wieder echte Sonder- und Sparangebote für Lebensmittel aufweist, gibt sich der Rewe-Boss keinen Illusionen hin – und nimmt den Kunden in Deutschland jede Hoffnung auf sinkende Lebensmittelpreise! Im Klartext: Die Preise bleiben mindestens auf aktuellem Niveau, werden eher noch steigen denn sinken. Und das wohl nicht nur bei Rewe!

Rewe: Horror-Prognose vom Supermarkt-Boss!

Viele Deutsche studieren regelmäßig Sparangebote, wenn es zum Einkaufen in den Supermarkt oder Discounter geht. Auch Rewe bietet dank der Bonus-App und Wochenaktionen den einen oder anderen Schnapper an. Darauf sollten sich Kunden demnächst wohl noch mehr fokussieren, denn: Die Lebensmittelpreise verharren mindestens auf aktuellem Niveau, könnten eher sogar noch steigen!

Das kündigt niemand Geringeres als Rewe-Boss Lionel Souque gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa) an. „Wir erwarten über unser gesamtes Sortiment in diesem Jahr eine Preissteigerung von zwei Prozent“, so Souque. Er rechnet auch damit, dass die Bedeutung von Eigenmarken und Sonderangeboten weiter zunehme. Der Firmenlenker: „Viele große Lebensmittelhersteller haben in den vergangenen Jahren ihre Preise erhöht und anschließend viel Umsatz verloren“.

Kunden brauchen tieferen Geldbeutel

Der Grund: Die Kunden seien auf Eigenmarken umgestiegen, hätten Markenprodukte häufiger nur im Angebot gekauft. Markenhersteller seien deshalb vorsichtiger mit Preiserhöhungen geworden. Dennoch würden sie kommen. Immerhin gebe es Unterschiede je nach Produktkategorie: Während die Preise beispielsweise für Kaffee und Kakao wegen steigender Rohstoffkosten weiter klettern, gibt es einiges, in denen Preissenkungen zu verzeichnen sind.

Und auch das Einkaufen im Supermarkt an sich könne in einigen Jahren anders sein als noch heute, so Rewe-Chef Souque: „Die Kunden werden immer ungeduldiger, Zeit ist immer wichtiger. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Menschen sich weiterhin in lange Warteschlangen stellen“. Er ist sich sicher, dass sich der Bezahlvorgang weiter wandeln würde – und zwar immer mehr in Richtung SB-Kassen. Wer es klassisch mag, komme dennoch auf seine Kosten. Zumindest bei Rewe, verspricht Souque: „Wir werden die Menschen zu nichts zwingen. Es wird auch in zehn oder 20 Jahren noch klassische Kassen mit Kassiererin geben.“