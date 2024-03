Rewe: Preis-Schock bei beliebtem Produkt! Kunden müssen tief in die Tasche greifen

Seit Sommer 2021 steigen die Preise bei Rewe, Aldi und Co. kontinuierlich an. Von erhöhten Energiekosten über Arbeitskräftemangel bis hin zur schwierigen internationalen politischen Lage – die Gründe sind vielfältig. Fakt ist: Lebensmittel sind zwischen Februar 2023 und Februar 2024 um 0,9 Prozent teurer geworden, wie das Statistische Bundesamt herausgefunden hat.

Doch neben den gestiegenen Preisen im Supermarkt gibt es noch ein weiteres Phänomen, das auf den Rücken der Verbraucher lastet: Mogelpackungen. Ein Hersteller nach dem anderen hat bereits den Inhalt der Verpackung bei gleichbleibendem Preis reduziert – eine versteckte Preiserhöhung, auch „Shrinkflation“ genannt. Nun gibt es ein weiteres Produkt, das einen besonders drastischen Fall darstellt.

Rewe: Beliebtes Produkt reduziert Inhalt drastisch

Ein leckerer Käse darf bei vielen Deutschen weder beim Frühstück noch beim Abendbrot fehlen. Der „Bergbauern Käse“ der Bergader Privatkäserei GmbH gehört dabei zu den beliebtesten Sorten. Vor wenigen Wochen hat der bekannte Weichkäse bei Rewe noch 3,99 Euro gekostet. Mittlerweile hat der Hersteller die Verpackung geändert, der Käse erstrahlt jetzt in einem neuen Design. Und es kommt sogar noch besser: Für 3,19 Euro liegt er jetzt im Kühlregal! Doch der Schein trügt.

Denn nicht nur der Preis hat sich reduziert, sondern auch die Füllmenge. Anstatt 300 Gramm bekommen Kunden jetzt nur noch 165 Gramm. Auf den Preis pro Kilogramm gerechnet, bedeutet das eine Preiserhöhung von satten 45 Prozent, wie die Verbraucherzentrale Hamburg aufdeckt. Daraufhin bat sie beim Hersteller um Stellungnahme.

Gründe für die Umstellung

Die Bergader Privatkäserei erklärte, dass ein Störer am Regal das Produkt als „neu“ kennzeichnet und es sich daher nicht um eine Täuschung handelt. Als Gründe für die Umstellung erklärt das Unternehmen, dass die „Anzahl der Bergbauern begrenzt und weiter schwindend ist“ und daher die Milch immer „knapper und folglich auch immer preisintensiver“ wird. Zudem war der „300g-Minilaib für uns nicht mehr rentabel und wir mussten ihn aus wirtschaftlichen Gründen einstellen.“

Mit der Umstellung will der Hersteller außerdem der „stark ansteigenden Nachfrage aus Ein- und Zweipersonenhaushalten gerecht werden.“ Der beliebte Käse bei Rewe in der runden Form ist damit nun Geschichte und hat sich jetzt an das „Bergader-typisches halbrundes Format“ angepasst. Auf der Website der Verbraucherzentrale Hamburg informieren die Experten über weitere Produkte, bei denen der Inhalt drastisch reduziert wurde.