Rewe: Wirbel um Lieferservice – Kunden melden großes Problem

Mit seinem Lieferservice bringt Rewe die Einkäufe der Kunden direkt an deren Haustür. Doch nicht immer geht dieser Plan so reibungslos auf, wie er sollte. Einige Kunden sind verärgert – aus einem ganz bestimmten Grund. Aber eins nach dem anderen.

Spätestens seit Ausbruch der Corona-Pandemie erfreuen sich Lieferdienste von Supermärkten einer großen Beliebtheit. Auch Rewe bieten einen solchen Lieferservice an. Kunden können ihre Lieblingsprodukte online bestellen und anschließend nach Hause liefern lassen.

Rewe-Kunden wegen Lieferservice irritiert

Das klingt zunächst nach einem attraktiven Angebot. Wenn Kunden ihre Einkäufe zum Beispiel aus zeitlichen oder gesundheitlichen Gründen nicht in den Rewe-Filialen erledigen können, haben sie dank des Lieferservice eine bequeme Alternative. Doch diese Alternative bietet sich längst nicht jedem.

Auf der Facebook-Seite von Rewe beschwerten sich in jüngerer Vergangenheit mehrere Kunden darüber, dass der Lieferservice in ihrer Region nicht möglich ist. Exemplarisch meinte ein Kunde: „Warum bietet Rewe nicht bundesweit einen Lieferservice an? Warum gibt es diesen Service nur in ausgesuchten Regionen? Gerade für Menschen im ländlichen Raum wären solche Lieferdienste doch angebracht.“

Der Punkt des Kunden ist nachvollziehbar. In ländlichen Regionen müssen Menschen häufig weite Strecken zurücklegen, um zum nächsten Supermarkt zu gelangen. Für diese Menschen wäre ein solcher Lieferservice enorm praktisch. Doch gerade in jenen Regionen liefern Supermärkte wie Rewe häufig nicht.

Rewe reagiert

Die Antwort von Rewe: „Durch den Bau neuer Lagerstandorte in den letzten Monaten haben wir online bereits eine Abdeckung von 90 Prozent erreicht, mehr als jeder andere Händler. Beim Ausbau unseres Lieferservice handelt es sich jedoch um einen aufwändigen Prozess, da unsere Lieferungen einen von den stationären Märkten getrennten Service darstellen. Der Umgang mit Lebensmitteln stellt hinsichtlich Lagerung, Kühlung und Transport eine große logistische Herausforderung dar, weshalb wir entsprechende Liefernetzwerke leider nicht von heute auf morgen ermöglichen können.“

Rewe teilt zudem mit: Auf der Rewe-Homepage kann man sich registrieren, wenn man darüber informiert werden möchte, sobald in der Heimatregion der Lieferservice verfügbar ist.