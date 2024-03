Rewe-Lieferdienst muss zittern – Kunden lieben diese Rivalen

Die meisten Kunden in Deutschland kaufen ihre Lebensmittel am liebsten vor Ort im Supermarkt. Laut einer Studie der Consumer Panel Services GfK werden in Deutschland nur 2,8 Prozent der Lebensmittel online verkauft. Damit hinkt Deutschland vielen anderen Ländern hinterher, Großbritannien zum Beispiel kommt auf zwölf Prozent.

Hierzulande hat unter anderem Rewe einen eigenen Lieferservice, der die Produkte zu den Kunden bringt. Doch dieser muss sich vorsehen. Denn es gibt so einige Wettbewerber, die dem Rewe-Service Konkurrent machen.

Rewe-Lieferservice: Konkurrenten auf der Überholspur

Bereits 2011 startete der Rewe-Lieferservice in Frankfurt und war damit einer der Ersten in Deutschland. Laut „Wirtschaftswoche“ sieht sich Rewe als Vorreiter im Online-Supermarktgeschäft und gilt als Marktführer in Deutschland. Der Konzern selbst veröffentlicht keine Zahlen, weder zu Geschäftsergebnissen noch zu Kundenzahlen. Fakt ist aber: Der Lieferservice liefert von Montag bis Samstag zwischen 7 und 22 Uhr. In der Regel zahlen Kunden 4,90 Euro für eine Lieferung. Auch „Flink“, ein Partner von Rewe, ist eine beliebte Option in Deutschland. Noch am selben Tag könne Kunden hier ihre Lieferung erhalten. Zahlreiche Deutsche nutzen diesen Service.

Aber er muss aufpassen. „Picnic“, einer der ersten Konkurrenten, hat 2018 seinen ersten Standort in Deutschland eröffnet und ist seitdem stark gewachsen. Laut „Wirtschaftswoche“ kommt alle zwei Wochen eine neue Stadt hinzu, die beliefert werden kann. Wenn sich in einer Region genügend neue Kunden bei „Picnic“ angemeldet haben und bestellen wollen, nimmt der Algorithmus diese Region in die neue Route auf. Eine Lieferung am selben Tag ist bei „Picnic“ im Gegensatz zu Rewe nicht möglich.

Weiterer Lebensmittel-Lieferdienst

„Flaschenpost“ ist einer der führenden Online-Lieferdienste für Getränke. Getränke und Lebensmittel in nur 120 Minuten – mit diesem Versprechen hat sich der Lieferdienst seit 2016 einen Namen gemacht. Mittlerweile gehören auch Lebensmittel und Haushaltswaren zu ihrem Sortiment und sie beliefern mehr als 190 Städte in ganz Deutschland. Ziel ist es sogar, der Getränke- und Lebensmittellieferant Deutschlands zu werden.

Wenn der Rewe-Lieferservice also weiter ganz oben mitspielen will, muss er auch in Zukunft Gas geben. Zahlreiche Wettbewerber auf dem Markt machen es ihm nicht leicht.