Rewe: Hersteller insolvent! Supermarkt-Kunden kennen die Produkte

Kunden von Rewe und Co. müssen regelmäßig schwere Rückschläge wegstecken. Erst kürzlich nahm Lidl ein beliebtes Produkt aus dem Sortiment (>>> hier mehr dazu erfahren).

Jetzt droht Rewe und anderen Supermärkten ein ähnliches Szenario. Der Grund ist allerdings deutlich trauriger, denn ein deutscher Lebensmittelhersteller ist insolvent. Doch um welches Unternehmen geht es konkret?

Rewe und Co.: Lebensmittelhersteller ist pleite

Wie die „Lebensmittelzeitung“ (LZ) berichtet, ist das Gemüse-Startup Beetgold von der Pleite betroffen. Bettgold entstand 2019 und ist seit 2024 das Start-up Teil der Bamberger Irodima Holding.

Das Unternehmen bietet Kunden laut eigener Website Wraps, Pizzaböden und Brotaufstriche mit bis zu 98 Prozent Gemüseanteil. Neben den Teigprodukten gibt es auch Aufstriche. Die Tortillas finden Kunden unter anderem in den Filialen von Rewe. Auch bei Edeka, Alnatura, Denns Bio Markt und Bio Company gibt es die Produkte laut Beetgold bereits. Doch wie geht es mit dem Unternehmen weiter?

Wie geht es mit Beetgold weiter?

Das Amtsgericht Bamberg hat einen vorläufigen Insolvenzverwalter eingesetzt, um die wirtschaftliche Lage zu prüfen. Die Ursachen für die finanzielle Schieflage sind bislang unklar. Auch ob eine Sanierung realisierbar ist, bleibt abzuwarten.

Von der „Bild“ wird Geschäftsführer Friedrich Büse allerdings mit diesen Worten zitiert: „Das gesamte Team arbeitet hart daran, Beetgold wieder auf die Beine zu stellen.“ Es gibt also noch Hoffnung für Kunden von Rewe, Edeka und Co., dass die Produkte dort in Zukunft nach wie vor im Sortiment zu finden sein werden.