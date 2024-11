Rewe: Kunde betritt Laden und kann es nicht fassen – „Rewe findet das Ok?“

Beim Wocheneinkauf bei den Discounter-Ketten wie Rewe, Aldi oder Penny erleben Kunden und Mitarbeiter oft unfassbare Situationen, die sie so gar nicht glauben können. So spaltet auch dieser Social-Media-Post die Gemüter.

An den Schwarzen Brettern Märkte findet man oft so manche Zettel hängen. Oft geht man einfach an ihnen vorbei, doch dieser Rewe-Kunde liest sich die Post-it’s des Supermarkt-Riesen nochmal genauer durch. Was er hier entdeckt, erschreckt ihn zutiefst – und sorgt für eine hitzige Diskussion im Internet. Die Kunden können es kaum glauben.

Kunde: „Rewe findet das Ok?“

„Das Schwarze Brett im Rewe hat immer die besten Posts“, schreibt der Reddit-User über den Social-Media-Beitrag. Auf dem Zettel steht folgendes geschrieben: „Es sind ja nur ein paar Helme. Es sind ja nur Defensiv-Waffen. Es sind ja nur Leopard-Panzer. Es sind ja nur Kampfflugzeuge. Es sind ja nur Langstreckenraketen. Es ist ja nur der Sohn der Nachbarin.“.

Der Zettel sorgt für viel Aufregung im Netz. „Und Rewe findet das Ok?“, kommentiert ein Nutzer. Ein weiterer Nutzer antwortet: „Die kontrollieren das Schwarze Brett nicht ständig, teilweise noch nicht einmal täglich“. Er ist der Ansicht, dass „verantwortungsvolle Kunden öfter mithelfen“ müssen.

Ein anderer User kommentiert: „Ich sage nicht, dass man solche Zettel runter fetzen sollte… Aber so eine Altpapierbox will auch mal gefüttert werden, ne?“. Trotzdem sind die Kunden sich einig: Rewe hat mit der Aktion wohl nichts zu tun.