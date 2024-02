Rewe führt neue Einkaufswagen ein – sie ändern deinen Einkauf komplett

In den vergangenen Wochen und Monaten wurde immer wieder über neue Technologien gesprochen, die in den Supermärkten wie Rewe, Aldi und Co. an den Kassen eingesetzt werden. Von Selbst-Checkout-Kassen bis hin zu Kameras an der Decke – dass Kunden in einigen Filialen ihren Einkauf nicht mehr aufs Kassenband legen müssen, ist für die meisten nichts Neues mehr.

Dass die neue Technologie nun aber auch den Einkaufswagen, wie wir ihn kennen, verändern wird, das ist neu. Rewe plant eine große Änderung, die sich auf den Einkauf auf jeden Fall auswirken wird.

Rewe: Revolution der Einkaufswagen

Gerade in fremden Filialen nimmt die Suche nach den Produkten oft viel Zeit ein. Mit dem Einkaufswagen durch die engen Gänge, auf der Suche nach dem richtigen Produkt, das kann dabei durchaus Nerven kosten. Rewe will dem Abhilfe schaffen – und zwar mit einem neuen Hightech-Einkaufswagen. In einer Pressemitteilung kündigte der Supermarkt an, dass der digitale Einkaufswagen die Kunden beim Einkauf im Markt unterstützen soll.

In Köln wird dieser digitale Einkaufsbegleiter bereits getestet. An den Wagen befindet sich ein angebrachtes Tablet, das zahlreiche Funktionen bieten soll. „Effiziente Produktsuche, Navigation durch den Markt und personalisierte Produktvorschläge“, verkündet Rewe. Diese Technologie stammt von dem aus Israel stammenden Unternehmen Catch Retail INC., das Innovationen im Bereich KI-Technologie im Einzelhandel entwickelt.

Einkaufszettel einscannen und los

Durch das Tablet soll das zielstrebige Einkaufen den Kunden leicht gemacht werden. „Auf Grundlage der Daten prognostiziert das System den Weg durch den Markt und schlägt in Echtzeit zum Einkauf passende Produkte vor“, heißt es. Und damit nicht genug: Mithilfe einer Kamera an der Rückseite des Tablets können Barcodes, digitale Einkaufslisten und auch mitgebrachte handgeschriebene Einkaufszettel eingescannt werden. So führt der Einkaufswagen die Kunden automatisch auf dem schnellsten Weg zu den gewünschten Produkten.

„Mit diesem Pilotprojekt wollen wir noch einen Schritt weitergehen und prüfen, ob wir noch bessere Insights erhalten und den Kund:innen noch mehr Service anbieten können“, erklärt Kaufmann Boris Dugandzic, der das REWE Center mit seinem Bruder zusammen führt. Dennoch wird es natürlich weiterhin die Mitarbeiter in der Filiale geben, die bei Fragen zur Seite stehen.