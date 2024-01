Rewe, Kaufland und Co.: Immer mehr SB-Kassen im Ausland plötzlich verschwunden! Bald auch in Deutschland?

Wer bei Rewe, Kaufland und Co. regelmäßig einkaufen geht, hat in den letzten Jahren mitbekommen, dass die Supermarkt-Ketten in puncto Kassen ordentlich aufgerüstet haben. Ein ganz besonderes Highlight jener Kunden, die dem Small-Talk mit den Mitarbeitern beim Bezahlen aus dem Weg gehen möchten: Selbstbedienungs-Kassen.

Dort können Kunden die Produkte selbst scannen, einräumen und bezahlen. In einigen Ländern macht sich allerdings der Trend bemerkbar, dass immer mehr Supermarkt-Ketten die SB-Kassen aus den Filialen wieder entfernen. Müssen Kunden bald auch in Deutschland auf den Self-Checkout verzichten? DER WESTEN hat bei Rewe, Kaufland und Co. nachgefragt.

Rewe, Kaufland und Co.: SB-Kassen in Gefahr?

Insbesondere in den USA und Großbritannien geht der Anteil der SB-Kassen in den Märkten zurück. Der Grund dafür? Walmart will mit der Abschaffung Diebstählen vorbeugen. Die Supermarkt-Kette Booths tut es ihnen gleich – mit der Begründung, die Kunden seien mit dem neuen Kassen-Prinzip unzufrieden. Ziehen Rewe, Kaufland und Co. jetzt nach und beugen sich diesem Trend?

++ Kaufland mit eindeutiger Botschaft – als Kunden diese Zettel sehen, fallen sie vom Glauben ab ++

Bereits seit dem Jahr 2015 bietet Kaufland zusätzlich zu den klassischen Bedienkassen auch den Self-Checkout an. Während Booths in Großbritannien jedoch einen Nachfrage-Rückgang verzeichnet, stellt Kaufland genau das Gegenteil fest. „Wir stellen vermehrt fest, dass auch ältere Menschen gerne SB-Kassen nutzen. Dort können sie im eigenen Tempo ihre Einkäufe einpacken“, heißt es auf Anfrage dieser Redaktion. Künftig will die Supermarkt-Kette sogar noch einen Schritt weiter gehen.

Kaufland verzeichnet positive Resonanz

In mehr als 170 Filialen bietet Kaufland das Bezahlen per SB-Kasse bereits an. Die seien zudem die Grundlage für den K-Scan, mit den Kaufland das Einkaufen künftig weiter vereinfachen will. Dabei können Kunden mit einem mobilen Handscanner oder per Kaufland-App die Produkte direkt scannen und müssen an der Kasse lediglich bezahlen, ohne alle Produkte nochmal extra aus- und wieder einzuräumen. Für Kaufland steht fest: „Aufgrund der positiven Resonanz unserer Kunden bauen wir dieses Angebot sukzessive aus.“ Ein Ende der SB-Kassen ist hier also nicht in Sicht.

Weitere Themen:

In Rewe-Märkten zeigt sich ein ähnlicher Trend. Zwar wird hier genau wie bei Kaufland standortspezifisch entschieden, ob der Einsatz von Self-Checkout-Kassen sinnvoll ist, in städtischen Filialen ist die Nachfrage jedoch weiterhin hoch. Besonders Kunden mit einer geringen Anzahl an Artikeln nutzen die SB-Kassen, um langen Warteschlangen zu entgehen. Bedeutet konkret: In Deutschland müssen sich Kunden erstmal keine Sorgen machen, dass die SB-Kassen künftig aus den Filialen verschwinden.