Rewe: Kundin mit irrer Nikolaus-Aktion an der Kasse – Mitarbeiterin traut ihren Augen nicht

Neben Lebkuchen, Glühwein und Spekulatius gehören sie zu den beliebtesten Weihnachtssüßigkeiten im Supermarkt: Schoko-Nikoläuse. Schon lange vor dem „offiziellen“ Nikolaustag am 6. Dezember zieren sie die Regale bei Rewe, Edeka und Co.

Zahlreiche Varianten in unterschiedlichen Größen, aus verschiedenen Schokoladensorten oder mit abwechslungsreichen Füllungen – die Auswahl ist gefühlt grenzenlos. Da ist für jeden Einkaufswagen was dabei. Was sich jedoch eine Rewe-Kundin erlaubte, als sie an der Kasse zu einem Schoko-Nikolaus griff, hatte wohl niemand erwartet.

Rewe: Nikolaus-Aktion geht zu Herzen

Die Frau war zur Rewe-Kasse gegangen, um ihren Einkauf zu bezahlen. Als regelmäßige Kundin kennt sie das Personal in ihrer Stamm-Filiale in Saarbrücken natürlich bestens – und suchte sich entsprechend die Kasse mit ihrer Lieblingskassiererin aus. Was dann geschah, rührt in der Vorweihnachtszeit wohl jeden zu Tränen.

Denn die Kundin legte ihren Schoko-Weihnachtsmann keinesfalls einfach aufs Kassenband. Was sie stattdessen tat, erzählt sie auf X (ehemals Twitter): „Hab eben meiner Stamm-Rewe-Kassiererin einen Schoko-Nikolaus geschenkt und sie war so erfreut darüber, dass sie erstmal nur völlig perplex und grinsend da stand. Hat mir dann tausend mal Danke hinterher gerufen.“

Rewe-Kassiererin sichtlich berührt

Eine herzerwärmende Geschichte. Man mag sich gar nicht vorstellen, wie stressig so ein Job als Supermarkt-Kassierer ist – erst recht in der hektischen Vorweihnachtszeit. Jeder Kunde, der es in den langen Warteschlangen nach vorne schafft, denkt nur daran, seinen eigenen Einkauf möglichst schnell und effizient abzuhaken – und lässt seinen Frust dann häufig am Personal aus, das am wenigsten dafür kann.

Umso größer dürfte die Freude der Rewe-Kassiererin über diese aufmerksame Geste gewesen sein. So auch die Vermutung einer Nutzerin, die unter dem Post kommentiert: „Wie lieb von dir. Vermutlich hatte sie bis zu dir nur so Leute gehabt, denen es nicht schnell genug ging und die dann alle rumgemeckert haben. So eine tolle Geste hat sie einfach nicht erwartet und nicht damit gerechnet.“