Rewe: Tragödie in Supermarkt – Frau tot, nun gibt es erschütternden Verdacht

Die Rewe Group mit Sitz in Köln ist eine der größten Handelskonzerne Deutschlands. Zu ihr zählen nicht nur die Supermarktkette Rewe. Dazu gehört auch Penny, Toom, Billa in Österreich, DER Touristik Deutschland und Lekkerland.

Tragödie bei Rewe! Eine Frau ist dort gestorben. Nun gibt es einen erschütternden Verdacht.

Wirklich schrecklich, was sich in einem Rewe in der Nähe von Karlsruhe abgespielt hat. Eine Frau ist dort am vergangen Samstagvormittag gestorben. Jetzt sucht die Polizei nach den Ersthelfern, denn: Es gibt einen schlimmen Verdacht! Davon berichtet die „Badische Neuste Nachrichten“.

In einem Rewe-Markt ereignete sich ein schlimmer Zwischenfall. Foto: IMAGO / Peter Endig

Rewe: Frau stirbt, jetzt gibt es einen schlimmen Verdacht

Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsversuche ist die Frau in dem Supermarkt verstorben. Jetzt werden die Ersthelfer gebeten, sich umgehend bei der Polizei zu melden. Der Grund: Bei der Verstorbenen wurde eine ansteckende Krankheit festgestellt!

---------------------

Die „Badische Neuste Nachrichten“ schreibt, dass es sich möglicherweise um Corona handeln könnte! Ein Schnelltest war positiv, das Ergebnis des PCR-Tests steht noch aus. Der Mut und Einsatz der Ersthelfen könnte also tragischerweise mit einer Ansteckung mit dem Coronavirus quittiert worden sein.

---------------------

Wollen wir für die Ersthelfer hoffen, dass sich dieser Verdacht nicht bewahrheitet.

