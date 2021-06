Rewe macht spitze Bemerkung gegen Ikea – sofort schaltet sich eine Kundin ein

Die Rewe Group mit Sitz in Köln ist eine der größten Handelskonzerne Deutschlands. Zu ihr zählen nicht nur die Supermarktkette Rewe. Dazu gehört auch Penny, Toom, Billa in Österreich, DER Touristik Deutschland und Lekkerland.

Da hat Rewe mal eine ordentliche Breitseite gegen den Möbelgiganten Ikea abgefeuert.

Allerdings hat Rewe die Rechnung dabei anscheinend ohne eine Ikea-Kundin gemacht, die sich sofort einschaltete.

Rewe macht spitze Bemerkung gegen Ikea

Rewe gegen Ikea? Da würde man wohl eher mit einer Spitze gegen einen anderen Supermarkt rechnen oder möchte Rewe etwa in Zukunft auch Möbel anbieten? Wohl kaum. Bei der spitzen, aber wohl gemerkt spaßigen Bemerkung der Supermarktkette geht es eher um etwas, was viele Kunden mit einem Einkauf bei Ikea verbinden.

Rewe: Supermarkt mit Seitenhieb gegen Ikea. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Stefan Zeitz / Michael Gstettenbauer

Für viele gehört zu einem Besuch bei dem schwedischen Möbelhaus einfach der Kauf eines Hot Dogs dazu – andere bevorzugen aber auch die Köttbullar. Offenbar ist auch bei Rewe bekannt, dass Ikea mit Hot Dogs in Verbindung gebracht wird. Und so kam es zu einem frechen Post.

Rewe mit Seitenhieb gegen Möbelhaus

Auf Facebook postete Rewe folgende Sätze: „Wer braucht schon ein Möbelhaus für den perfekten Hot Dog? Hol dir mit diesem schnellen und sommerlichen Rezept deinen Lieblings Hot Dog nach Hause – vielleicht schon beim nächsten Grillabend.“ Dazu wurde der Post noch mit einem Foto von einem Hot Dog versehen. Mit dem Möbelhaus kann wohl nur Ikea gemeint sein.

Die Werbung auf Kosten anderer kommt bei den Rewe-Kunden ganz unterschiedlich an. Immerhin gab es fast 100 Likes. Eine Userin übte noch zusätzliche Kritik an den Hot Dogs vom schwedischen Möbel-Giganten: „Der Möbelhaus Hot Dog schmeckt nach gar nichts. Ikea sollte bei den Fleischbällchen bleiben. Die besten Hot Dogs gibt es immer noch in den USA. Also hab bis jetzt keinen besseren gegessen.“

Ikea: Viele Kunden kaufen sich nach ihrem Besuch beim Möbelhaus noch einen Hot Dog. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Geisser

Eine andere Frau hatte da aber eine ganz andere Meinung. „Man braucht mit Sicherheit kein großes Möbelhaus, aber der Hot Dog nach dem Besuch des großen Möbelhauses hat bei vielen Tradition. Dabei geht es nicht in erster Linie um den Geschmack“, lautete ihr Kommentar. Also etwas Beistand für Ikea.

Ob das Möbelhaus sich noch selber zu der Spitze äußern wird, bleibt abzuwarten. (gb)