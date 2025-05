Rewe nutzt Trick direkt an der Ausgangstür – Kunden bemerken es nicht!

Auch wenn man täglich oder wöchentlich bei Rewe einkaufen geht, gibt es wohl immer noch Details in den Filialen, die Kunden nicht auffallen. Schließlich müssen Supermärkte einige Sicherheitsmaßnahmen und sonstige Techniken einhalten, damit der Laden läuft.

Dazu gehört auch die Beobachtung der Kunden, wenn sie eine Rewe-Filiale betreten und auch, wenn sie sie wieder verlassen. Dazu dient ein kleines Detail direkt an der Ausgangstür, das die meisten Menschen wohl noch nie beachtet haben.

Rewe-Kunde bemerkt kurioses Detail am Eingang

Wenn man einen Supermarkt wie Rewe verlässt, hat man in der Regel schon den Heimweg im Kopf oder kontrolliert noch die Einkäufe sowie den Kassenzettel. Die wenigsten Kunden schauen sich wohl den Türrahmen in den Filialen an – so bleibt ein farbiges Detail oft unbemerkt.

Auf „Reddit“ teilte ein Kunde aber nun seine außergewöhnliche Beobachtung, wonach es bei seiner Rewe-Filiale bunte Streifen am Rahmen der Ausgangstür gibt. Die Balken in grün, gelb, schwarz und rot sind dabei längs untereinander platziert und lassen erst einmal keinen Rückschluss auf ihre Bedeutung oder den Nutzen zu. „Diese Streifen beim Rewe-Ausgang“, schreibt der User zu dem Foto und erwartet offenbar, dass andere „Reddit“-Nutzer ihm eine Erklärung für die Farbbalken liefern. Und er wird nicht enttäuscht.

Rewe klärt Kunden auf

„Ladendiebgrösseneinschätzungsindikator für Mitarbeiter“, kommentiert etwa jemand schlicht. „Farbecode zur Größenerkennung bei Ladendieben“, ist sich auch ein weiterer Kommentator sicher. „Diebe hassen diesen Trick: Wenn man Dieb sein will, einfach flach auf dem Boden krabbelnd den Laden verlassen“, lautet ein anderer humorvoller Kommentar.

So witzig sie auch klingen, stimmen diese Vermutungen bezüglich der Markierungen im Rewe tatsächlich mit der Praxis überein. Auf Anfrage dieser Redaktion bestätigt eine Rewe-Sprecherin: „Die Markierungen sind seit vielen Jahren fester Bestandteil unserer Sicherheits- und Präventionsstrategie in allen unseren Märkten. Sie tragen dazu bei, die Größenbeschreibung eines möglichen Täters zu erleichtern.“