Rewe verkauft spezielles Feuerwerk: Kunden rasten aus – „Verarsche!“

Während die Weihnachtsfeiertage laufen, rückt Silvester immer näher. Für viele Böller-Fans einer der wohl schönsten Tage des Jahres. Kein Wunder also, dass die Supermärkte und Discounter wie Rewe da ganz schön viele Angebote im Sortiment haben und es allen Kunden recht machen wollen.

Während sich viele Menschen auf die schönste Zeit des Jahres freuen, stellen sich wiederum andere auf unschöne Momente ein. Vor allem für Tierfreunde ist die Böllerei ganz und gar nicht schön. Als einige Kunden dann sehen, dass Rewe extra spezielles Feuerwerk verkauft, rasten sie komplett aus.

Rewe: Spezielles Feuerwerk zu Silvester

Oft schon Tage, meistens sogar Wochen vor Silvester geht es los: Hunde, Katzen und andere Tiere schrecken auf, sobald sie Böller hören. Zum Jahreswechsel wird es für viele Tierbesitzer dann richtig schlimm, wenn es mehrere Stunden hintereinander knallt. Kein Wunder, dass sich Tierhalter dieser Tage nichts mehr wünschen als ein Böllerverbot in Deutschland (mehr dazu hier >>>). Das hindert aber Rewe und Co. nicht daran, weiter Feuerwerk zu verkaufen.

Der Discounter sorgte jetzt bei vielen Kunden für Aufsehen. Im neuen Prospekt werden ganz „spezielle“ Feuerwerksartikel angeboten. „Nicht so laut wie andere vergleichbare Feuerwerksartikel“, schreibt Rewe. Dazu dann noch der Hinweis: „Mehr Rücksicht auf Tier- und Umwelt.“

Auf der Seite im Prospekt sind zudem ein Hund und eine Katze abgebildet, die verängstigt nach oben schauen. Was sagen die Kunden zu dieser Verkaufsstrategie? In den sozialen Netzwerken sind die Meinungen deutlich.

„Verlogene Marketingstrategie“

„Wenn du weißt, dass die Sache ein Imageproblem hat, aber du die Kohle mitnehmen willst. Verarsche Rewe?“, schreibt ein Mann auf Facebook, der ein Screenshot des Prospekts gepostet hat. Ein anderer Kunde stimmt ihm zu: „Tier- und umweltfreundliches Feuerwerk? Das ist ja mal eine geniale und zugleich verlogene Marketingstrategie.“ Eine klare Meinung. Das wird viele Böllerfans allerdings vermutlich dennoch nicht davon abhalten, ordentlich zu böllern.

Doch vor allem Mitarbeiter in den Tierheimen haben in der Silvesternacht viel zu tun. Die Bitte der Tierschützer: Habt Rücksicht auf die Tiere. Ob darauf gehört wird? Die Diskussion wird sich vermutlich so lange fortsetzen, bis es ein Böllerverbot geben könnte. Und auch danach wird es definitiv nicht aufhören.