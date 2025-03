Rewe: Kult-Produkt plötzlich komplett verändert – Kunden achten nur auf ein Detail

Egal ob bei Rewe, Penny, Edeka oder anderen Einzelhändlern – das vegane Sortiment wächst, der Anspruch der Kunden geht immer mehr in Richtung vegetarische und vegane Ernährung.

Passend dazu hat Rewe jetzt ein Produkt seiner „ja!“-Eigenmarke verändert. Die beliebten „Doppelkekse“, die der „Prinzenrolle“ eines Markenherstellers nachempfunden sind, gibt es ab sofort in der veganen Variante. Doch ein Detail auf der Verpackung verwirrt Kunden und macht ihnen Sorgen.

Rewe-Produkt plötzlich viel ungesünder?

Auf der Online-Plattform „Reddit“ teilt ein Rewe-Kunde seine Beobachtung. Er hat die neuen Doppelkekse im Regal entdeckt – neben einer neuen Verpackungsfarbe kommen die Schoko-Kekse jetzt auch mit einer Veränderung in den Zutaten daher: Magermilchpulver findet sich jetzt nicht mehr in den Inhaltsstoffen, wodurch das Gebäck vegan wird.

Es gibt allerdings noch eine weitere Änderung, die Keks-Liebhabern sofort ins Auge fällt. Der Nutri-Score, der auf Verpackungen angibt, wie gesund ein Lebensmittel hinsichtlich Zucker-, Salz- und Fettgehalt ist, hat sich in der veganen Variante von D auf E (der problematischsten Bewertung) verschlechtert.

„Bitter, dass der Nutri-Score schlechter geworden ist, obwohl weniger Zucker drin ist. der Nutri-Score ist einfach super strange“, kommentiert ein „Reddit“-Nutzer die Entwicklung. Doch was steckt wirklich dahinter?

Rewe bezieht Stellung

Auf Anfrage dieser Redaktion, ob der Nutri-Score jetzt alleine durch die veränderte Zutatenliste schlechter geworden ist, liefert Rewe eine plausible Erklärung.

„Die veränderte Nutri-Score-Bewertung steht nicht im Zusammenhang mit der angepassten, pflanzlichen Rezeptur des Produkts, sondern mit der neuen, Berechnungsmethode des Nutri-Scores, die ab 2026 gelten wird“, heißt es von einer Rewe-Sprecherin.

Tatsächlich gab es in der Vergangenheit immer wieder Kritik an dem Nutri-Score, weshalb eine neue Bewertungsmethode entwickelt wurde, die deutlich strenger ist. Bisher hatte zum Beispiel ein Müsli-Riegel mit 22 Gramm Zucker etwa vier Zucker-Punkte auf der Skala erreicht, nach der neuen Bewertung sind es sechs. Vegan bedeutet im Fall der Rewe-Kekse also nicht automatisch ungesünder – auch die nicht-vegane Variante hätte früher oder später den veränderten Nutri-Score bekommen.