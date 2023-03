Rewe, Edeka und Co: Viele Kunden schwören darauf – doch dieser Vorgang birgt Gefahren

Jeder Kunde kennt es, der bei Rewe, Edeka und Co. einkaufen geht: beim Einkaufen Punkte sammeln und anschließend Geschenke erhalten. Die Supermärkte locken dabei immer wieder mit Angeboten.

Doch der Vorgang mit einer Punkte-Karte bei Rewe, Edeka oder anderen Supermärkten so schön es mit dem Sammeln ist, birgt leider auch Gefahren für Kunden.

Rewe, Edeka und Co: Viele Kunden schwören darauf

Bei jedem Einkauf bei Rewe, Edeka und Co. Punkte sammeln und dadurch an Vorteile und Vergünstigungen kommen: das hört sich doch toll an, oder? Das ist allerdings selten der Fall. Wie das „Handelsblatt“ unter Berufung auf eine exklusive Studie berichtet, liege die Ersparnis oftmals nur bei unter einem Prozent. Der Dienstleister „Smhaggle“ kam zu diesem Ergebnis, als im Auftrag der Wirtschaftszeitung fast eine halbe Million Kassenbons ausgewertet wurden.

„Der Effekt für Kunden ist nur minimal“, erklärte Smhaggle-Geschäftsführer Sven Reuter laut dem Bericht. Untersuchungsbasis waren die Kundenprogramme von Payback, Deutschlandcard, Kaufland Card und Lidl Plus. Dabei wurde untersucht, wie viel Geld die Kunden der Vorteilsprogramme in den ersten sieben Wochen des Jahres 2023 hätten einsparen können, wenn sie alle Lebensmittel-Einkäufe mit der Bonuskarte abgewickelt hätten. Was faktisch selten der Fall ist, weil Kunden immer wieder auch bei der Konkurrenz einkaufen, für die sie keine Bonuskarte haben.

Die Deutschlandcard liege laut der Studie dabei auf dem letzten Platz. Die mögliche Ersparnis bei Edeka und Netto lag dabei bei 0,14 Prozent. Payback-Kunden schafften eine Ersparnis von 0,39 Prozent. Die Kaufland Card brachte eine Einsparung von 1,1 Prozent und Sieger wurde Lidl Plus. Dort liegt die Ersparnis bei 1,6 Prozent.

Gefahren für Kunden

Doch so schön die Einsparungen mit den Punktekarten bei Rewe, Edeka und Co. auch sind, so gefährlich können sie für die Kunden werden. Denn dabei können Daten geklaut werden.

Den Händlern gehe es nämlich bei den Punktekarten weniger um treue Kunden, sondern um persönliche Daten. Auch die Verbraucherzentrale kommt zu diesem Ergebnis. Vor einigen Monaten hatte diese nämlich nachgeschaut und rät deshalb beim Thema Kundenkarte, nicht zu freigiebig mit den eigenen Daten umzugehen. Das fange schon an, wenn man die Karte beantrage. Es würde sich nur lohnen, eine Kundenkarte zu beantragen, wenn es durch Aktionen noch fünf oder zehn Prozent obendrauf gibt.

Mehr News für dich:

„Wer beim Datenschutz auf Nummer Sicher gehen will, sollte im Zweifel die Finger von Rabattkarten lassen“, heißt es hier. Am Ende muss aber jeder für sich selbst wissen, ob er sich solch eine Karte bei Rewe, Edeka und Co. anschaffen will und ob es den möglichen Stress im Nachhinein Wert ist.