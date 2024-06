Rewe, Edeka und Co.: Schock für Kunden – DIESES beliebte Produkt droht für immer zu verschwinden

Wahrscheinlich hat jede Person dieses eine Lieblingsprodukt, das sie seit Jahren kauft und an das auch kein anderes Produkt nur annähernd herankommt. Oft muss man sich jahrelang durchprobieren, bis dann wirklich alles passt.

Einige Kunden von Rewe, Edeka und Co. werden jetzt geschockt sein, denn ein absolutes Lieblingsprodukt wurde aus dem Sortiment genommen. Aber war das wirklich ein Ende für immer?

Rewe, Edeka und Co.: Lieblingsprodukt plötzlich nicht mehr aufzufinden

Eine Mutter hat auf „Change.org“, einer Petitionsplattform, folgenden Aufruf gestartet: „Comeback der Knorr Sauce Hollandaise nach Auslistung durch die Firma Knorr erwirken!“ Hintergrund ist, dass ihre Familie seit Wochen verzweifelt nach der Sauce Hollandaise von Knorr sucht, aber nirgends fündig wird. Die siebenköpfige Familie verbraucht in der Woche mindestens zwei bis drei Päckchen ihrer Lieblingssauce.

Zu nahezu jedem Gericht (Pizza, Spargel, Gyrosauflauf etc.) wird in der Familie diese eine bestimmte Sauce Hollandaise benutzt. Alle anderen Marken kommen für sie nicht infrage und deshalb hat die Mutter jetzt aus lauter Verzweiflung bei Knorr nachgefragt, was mit ihrem Lieblingsprodukt passiert sei. Die Antwort hat ihr ein wenig Hoffnung gegeben.

Sauce Hollandaise wurde bei Rewe, Edeka und Co. aus dem Sortiment genommen

Die Firma Knorr teilte der Mutter über den Konsumentenservice mit, dass ihr Lieblingsprodukt ausgelistet wurde. Solch eine Auslistung erfolge meist wegen zu geringer Absatzzahlen oder weil sich etwas im Produktportfolio geändert habe. Den genauen Grund kenne der Kundenservice aber nicht. Aber auch die Dame vom Konsumentenservice würde die „Sauce Hollandaise schmerzlich vermissen“, heißt es.

Das beliebte Produkt ist zwar aus dem Sortiment genommen worden, aber das muss keine Entscheidung für immer gewesen sein. Knorr teilte der Mutter mit, dass sie Einfluss auf ein mögliches Comeback haben könnte, wenn sich genügend Verbraucher melden würden, die sich ebenso ein Comeback des Produktes wünschen.

Also entschied sich die Mutter für eine Petition und sammelt seither fleißig Unterschriften, um ihr Lieblingsprodukt wieder zurück in das Sortiment von Rewe, Edeka und Co. zu holen. Bis jetzt haben 2.429 Menschen unterschrieben, die auch unbedingt wollen, dass die Sauce Hollandaise wieder zurück in die Supermärkte kommt.

„Es ist die beste fertige Sauce Hollandaise, die es gibt. Keine andere schmeckt so gut zu Spargel und Schnitzel oder im Gemüseauflauf. Sie muss wieder zurück ins Sortiment! Warum nimmt man Produkte aus dem Sortiment, die gefragt sind? Macht keinen Sinn“, schreibt eine Petitionsteilnehmerin.

DER WESTEN hat Knorr um eine offizielle Stellungnahme gebeten, aber keine Antwort erhalten.