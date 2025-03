Rewe Bonus und Payback: Kunden ahnen es nicht – sie tappen immer wieder in die Falle

Zwischen Supermärkten wie Rewe, Edeka und anderen herrscht ein harter Konkurrenzkampf um Kunden. Nicht nur bezüglich der Produkte im Regal, sondern auch beim Thema Kundenanbindung probiert man verschiedene Wege aus.

So hat sich Rewe Anfang des Jahres von dem bisher gängigen Payback-System abgewendet und dafür seine eigene Rewe Bonus App an den Start gebracht. Edeka ist dafür jetzt Teil von Payback. Verbraucherexperten warnen jetzt allerdings: Egal welches Treueprogramm – Kunden sparen durch die Nutzung lange nicht so viel Geld, wie sie denken.

Rewe Bonus und Payback: „Spar-Vorteil geringer als gedacht“

In einer Mitteilung zeigt die Verbraucherzentrale NRW mehrere Irrtümer auf, denen Kunden von Rewe und anderen Einzelhändlern immer wieder aufsitzen. Insgesamt drei Viertel aller Smartphone-Nutzer verwenden die Apps von Rewe Bonus und Payback. „Viele Verbraucher:innen überschätzen jedoch die Vorteile dieser Apps“, erklärt Christine Steffen, Datenschutzexpertin bei der Verbraucherzentrale NRW.

Tatsächlich ist der „Spar-Vorteil geringer als gedacht“ und der Preis, den die Kunden dafür zahlen vergleichsweise hoch. Sie „zahlen für die Rabatte mit der Preisgabe umfangreicher persönlicher Daten“, so Steffen. Und nicht nur das: Je nach Angebot in der App zahlen Kunden auch faktisch drauf. Gerade Mengenrabatte verleiten laut Verbraucherschutz dazu, mehr Produkte zu kaufen, als eigentlich benötigt werden.

Rewe Bonus und Payback: Tricks entlarvt

Auch die persönliche Werbung in den Apps ist lange nicht so unverfänglich oder praktisch, wie Kunden das auf den ersten Blick empfinden. Tatsächlich wird die Macht der Reklame immer wieder unterschätzt, warnt die Verbraucherzentrale.

Vor allem mit psychologischen Tricks werden Kunden zum Kauf manipuliert, zeitlich befristete Angebote oder angeblich begrenzte Kontingente setzen Verbraucher unter Druck. Das Ganze wird besonders tückisch, als dass die Apps von Rewe Bonus und Payback durch die Einlösung gewisser Coupons genau die Kauf-Vorlieben und Schwächen der Nutzer kennen und so ausnutzen können.