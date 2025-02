Rewe Bonus, Lidl Plus & Co.: Experte warnt vor Spar-Apps – Kunden sollen sich nicht austricksen lassen

Supermärkte und Discounter setzen mittlerweile alle auf ihre Apps wie Rewe Bonus, Lidl Plus und Co. Sie locken ihre Kunden mit verschiedenen Angeboten an, mit denen sie sparen sollen.

Die Apps stehen allerdings immer wieder in der Kritik. So kam ein Rewe-Kunde erst kürzlich zu dem Entschluss, dass das neue Bonus-Programm „Abzocke“ sei. Doch stimmt diese Vermutung?

Rewe Bonus, Lidl Plus und Co.: Lohnen sich die Apps?

„Es ist besser, die App zu nutzen, als sie nicht zu nutzen – wer sie nicht nutzt, zahlt definitiv mehr, als wer sie nutzt“, erklärt Supermarkt-Experte Prof. Dr. Stephan Rüschen gegenüber der „Bild“. Er ist als Professor für Lebensmittelhandel an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Heilbronn tätig.

Auch das Sparen mithilfe von Payback und der Deutschlandcard sei vorteilhaft, wie der Experte berichtet. Doch wie viel spart man dabei?

Supermarkt-Apps: Experte gibt Tipps zum Sparen

„Es lohnt sich, weil es auf jeden Einkauf 0,5 bis 1 Prozent Ersparnis geben kann – die Punkte sammeln sich an und können schließlich eingelöst werden“, heißt es. Mit den Punkten solle man allerdings keine Aktionsartikel kaufen, da sie in der Regel teurer seien als bei anderen Anbietern.

Der Experte rät deshalb, die Punkte lieber als Bargeld einzulösen. Doch auch sonst sollten Kunden vorsichtig sein, damit sie sich nicht austricksen lassen und sich Apps wie Rewe Bonus, Lidl Plus und Co. auf Dauer lohnen.

Rewe Bonus, Lidl Plus und Co.: Hier drohen Kostenfallen

Wie der Experte berichtet, kann es schnell dazu kommen, dass Kunden mehr kaufen, als sie brauchen, sobald sie ein Angebot oder einen Rabatt bei Rewe Bonus, Lidl Plus und Co. erhalten. Dann habe man am Ende doch nicht mehr gespart. Kunden sollten sich also nicht dazu verleiten lassen, direkt einen Großeinkauf zu machen.

Ein weiterer Punkt, den Kunden beachten sollten: Mit Apps wie Rewe Bonus, Lidl Plus und Co. wird das Kaufverhalten und oft auch der Standort getrackt. Bei zielgerichteter Werbung könne das „schnell zu weiteren Einkäufen verleiten“, erklärt Prof. Dr. Stephan Rüschen gegenüber der „Bild“. Die Apps lohnen sich also schon, solange man sie richtig nutzt und sich eben nicht austricksen lässt.