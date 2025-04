Rewe-Kunde blickt in App und kann es nicht fassen – „Werde ich verarscht?“

Was gab es für einen Aufschrei, als Rewe das Ende der Zusammenarbeit mit Payback verkündete. Die Rewe Bonus App sorgte bei vielen Kunden für Frust und Unmut, einige wollten gar nie wieder bei dem Supermarkt einkaufen.

Auch Wochen später ebbte die Kritik nicht ab, bis heute stehen einige Rewe-Kunden dem Bonus-System, das ausschließlich per Smartphone genutzt werden kann, skeptisch gegenüber. Ein Kunde konnte sogar seinen Augen nicht trauen, als er zuletzt in die App schaute.

Rewe-Kunde überrascht über sein Guthaben

Im Gegensatz zum gewohnten Payback-System finden viele Kunden die Rewe Bonus App komplizierter – schon alleine, weil sie eben nur mit Smartphone genutzt werden kann. Eine Sicherheitslücke, durch die App-Nutzer ihr Guthaben verloren, machte das Ganze nicht besser (hier mehr lesen).

Ein Kunde schildert jetzt aber ausnahmsweise mal eine positive Erfahrung mit dem Rewe Bonus. Auf der Online-Plattform „Reddit“ zeigt er sich begeistert, nachdem er einen Blick auf sein Guthaben geworfen hat. „Schon 50 Euro Guthaben auf der Rewe App“, schreibt er. „Wie viel habt ihr? Ich finde, die App lohnt sich bisher. Oder wie seht ihr das? Werde ich von Rewe verarscht und manipuliert?“

Rewe-App sorgt noch immer für Verwirrung

In den Kommentaren sind einige Rewe-Kunden ähnlich begeistert wie der „Reddit“-Nutzer, auch wenn keiner an das massive Guthaben von ihm herankommt. „Ich hatte 10 Euro an Guthaben gesammelt, das war ungefähr das Doppelte als in Payback-Punkten früher für den Zeitraum. Habe jetzt mal getestet, ob das mit dem Einlösen klappt. Ging einwandfrei“, erklärt etwa eine Kundin zufrieden.

„Hab erst 75 Cent und irgendwie die Regeln noch nicht verstanden, nach denen man Guthaben bekommt? Bei mir kommt irgendwie nicht nach jedem Einkauf was hinzu“, beschwert sich allerdings ein Kunde. Mithilfe anderer Kommentatoren ließ sich das Problem schnell lösen, der Mann hatte aufgrund von Internet-Problemen keine Coupons vor dem Einkauf aktiviert. So dürfte auch er künftig einige Euros durch die Rewe-App generieren.