Rewe-Kunden schauen ins Regal – und glauben kaum, was sie sehen

Wer bei Rewe einkaufen geht, findet ein vielfältiges Sortiment vor. Von Obst und Gemüse über Fisch und Fleisch bis hin zu Tiefkühlgerichte und Snacks ist alles dabei. Kunden dürften beim Blick ins Regal jetzt allerdings nicht glauben, was sie dort sehen.

Einige Rewe-Filialen nehmen nämlich mehrere neue Produkte ins Sortiment auf. Doch auf was können sich Kunden gefasst machen?

Rewe bekommt neue Produkte

Wie die „Lebensmittelzeitung“ berichtet, erweitert Foodmaker die Präsenz im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Heißt konkret: Nach knapp anderthalb Jahren erweitert der belgische Anbieter seine Partnerschaft mit Rewe auf das gesamte Bundesgebiet.

Das Unternehmen hat sich auf gesunde Mahlzeiten spezialisiert und bietet beispielsweise Bowls, Salate, Wraps und Burritos an. Doch wie viele Rewe-Filialen kommen neu hinzu?

Foodmaker-Chef spricht von „vollem Erfolg“

Das Angebot kam so gut bei den Rewe-Kunden an, dass jetzt weitere 3.000 Rewe-Filialen bei der Kooperation mitmachen. „Der Launch in Nordrhein-Westfalen 2023 war ein voller Erfolg“, sagte Lieven Vanlommel, Gründer und CEO von Foodmaker. Doch damit nicht genug!

Das Unternehmen, das jetzt die Kooperation mit Rewe erweitert, wolle nach Angaben der „Lebensmittelzeitung“ in den kommenden Jahren zusätzlich eigene Restaurants in Deutschland eröffnen. Wann es so weit ist, und ob das genauso gut bei den Kunden ankommt, bleibt abzuwarten. Übrigens: Wer sich auf den Weg macht, um zu schauen, ob die neuen Foodmaker-Produkte bereits erhältlich sind, sollte aufpassen. Ein Produkt einer anderen Marke wird aktuell zurückgerufen (>>> hier mehr lesen).