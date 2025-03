Rewe, Aldi und Co.: Kaum zu glauben – das steckt wirklich hinter den Drogerie-Eigenmarken

Die Preise in den Supermärkten und Discountern wie Rewe & Co. schießen immer weiter in die Höhe – und das sorgt bei vielen Kunden für Frust. Kein Wunder, dass sich immer mehr Menschen an Discounter wie Aldi, Lidl und Co. wenden. Und wer könnte es ihnen verübeln? Schließlich schmecken die Produkte aus den Regalen der Discounter oft genauso gut – wenn nicht sogar besser – als ihre teuren Marken-Pendants.

Doch was viele nicht wissen: Beim Einkaufen greifen sie häufig ganz automatisch nach Markenprodukten – auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht. Denn viele Discounter-Produkte kommen aus denselben Fabriken wie die teuren Markenartikel.

Rewe, Aldi & Co.: Hinter Drogerie-Produkte stecken oft bekannte Marken

Ein weiteres Sparpotenzial wartet neben den Lebensmittel-Produkte (>>> wir berichteten) bei den Drogerie-Artikeln. Wer auch hier genau hinschaut, kann ordentlich Kohle sparen. Eine Analyse der App „Marken-Detektive“ hat laut „sol.de“ ergeben, dass sich im Schnitt satte 56 Prozent sparen lassen. In einigen Fällen sogar unglaubliche 79 Prozent!

Zwar geben Drogeriemärkte wie dm und Rossmann nicht immer preis, wer hinter ihren Eigenmarken steckt, doch wer ein bisschen recherchiert, kann erstaunliche Entdeckungen machen. So stellt etwa die „Dalli Group“ viele der bekannten Discounter-Produkte her. Diese Firma produziert nicht nur „Balea“-Artikel für dm, sondern auch Waschpulver, Körperpflegeprodukte und Haushaltswaren unter den Marken „Tandil“ (Aldi), „Cien“ (Lidl), „W5“ (Lidl) und „Blik“ (Penny). Dass diese Produkte aus denselben Produktionslinien kommen wie teurere Marken, ist für die meisten Kunden eine Überraschung!

++ Aldi, Rewe & Co.: Kassierer dürfen Bargeld-Auszahlung verweigern – Kunden sollten Bescheid wissen ++

Natürlich gibt es auch Marken, die keine günstigeren Alternativen herstellen. Vor allem die großen Player wie Procter & Gamble und Unilever bieten in vielen Fällen keine preiswerteren Versionen ihrer Produkte an. Wer also ein Fan von Oral-B, Pantene Pro-V, Head & Shoulders, Ariel, Dove oder Gillette ist, wird bei den Discountern nicht wirklich fündig werden – zumindest nicht, wenn er auf die gleichen Markenprodukte setzt.

Ein Überblick: Große Marken als billige Supermarktartikel

Wer nun neugierig geworden ist, welche großen Marken hinter den günstigen Supermarkt-Artikeln stecken, kann einen Blick auf diese Tabelle werfen.

Bekannte Marke Supermarkt-Produkt Erhältlich bei Vandini Hydro Body Lotion Cien Pflegecreme soft Lidl Handsan Sensitiv Cremeseife Nachfüllbeutel Today Flüssigseife Nachfüllbeutel Aqua Rewe, Penny Haarliebe Festes Shampoo Pflegewunder Aveo Professional Festes Shampoo Unbeschwert Oil Repair Müller Tinti Badekonfetti Aveo Kids Badekonfetti Sterne Müller Velvety Feste Bade-Kugel Wildrose + Arganöl Aveo Badekugel Dark Rose Müller Signal Zahnbürste Interdental Weich Eurodont Premium Zahnbürsten Interdental Weich Aldi elkadent Aktiv 3 Dentalux/Todaydent 3-Fach-Schutz Frische Gel Lidl, Rewe, Penny Wilkinson Sword Extra 2 Essential Sensitive Einwegrasierer Today Men Einwegrasierer 2 Klingen Rewe, Penny Silk’n Epilierer EpiTweez Aveo Epilierer Müller andmetics Body Wax Strips Aveo Kaltwachs-Streifen Körper Müller

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Original Hagner Vaseline Today Vaseline Rewe, Penny Hartmann Cosmos Blasenpflaster elkos/Barfuß Blasenpflaster Edeka, Müller Sunlife Magnesium 400-Komplex Sticks vitalis/elkos VIVEDE Magnesium Stick Aldi, Edeka Frosch Aloe Vera Spül-Lotion natürlich/Eco/Green Action Spülbalsam Aloe Vera Aldi, Rewe dalli Brillanz 2.0 Geschirr-Reiniger Tabs W5/ja!/Blik Geschirr-Reiniger Tabs All-in-1 Lidl, Rewe, Penny Dr. Beckmann Farb & Schmutz Fänger 3 in 1 Rewe Beste Wahl/Shetlan Farbfangtücher Rewe, Penny Zewa Toilettenpapier bewährt Softstar/Floralys Toilettenpapier Müller, Lidl Kleenex Original Today Kosmetiktücher Rewe, Penny Tempo Taschentücher Klassik SoftStar/Kokett Taschentücher Müller, Aldi Lillydoo Green Windeln Gr. 3 Beauty Baby Windeln Öko, Größe 3 Müller

Mit dem Wissen macht das Einkaufen bei Rewe, Aldi & Co. bestimmt noch mehr Spaß.