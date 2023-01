Rewe, Aldi und Co.: Große Änderungen bei Produkt – aber kaum ein Kunde dürfte es bemerkt haben

Butter oder Margarine? Da scheiden sich oft die Geister. Aber was ist, wenn man die Wahl zwischen Margarine und Streichfett hat? Bei Rama haben die Kunden von Rewe, Aldi und Co. eigentlich gar keine Wahl – denn Rama ist schon lange keine Margarine mehr.

Und das wusste vermutlich kaum jemand! Der Hersteller änderte schon vor einiger Zeit die Rezeptur.

Rewe, Aldi und Co.: Rama ist eine doppelte Mogelpackung

Durch diese Maßnahme handelt es sich bei dem eigentlich so beliebten Produkt höchstens um Dreiviertelmargarine oder sogenanntes Streichfett. Auf den reinen Fettgehalt bezogen hat sich der Preis für Rama laut Verbraucherzentrale Hamburg in den letzten 14 Jahren um satte 235 Prozent erhöht. Unglaublich! Denn der neue Hersteller Upfield hat außerdem den Inhalt der bisher 500-Gramm-Packung auf nur noch 400 Gramm reduziert. Der Preis ist trotzdem gleich geblieben.

Rewe, Aldi und Co.: Experten raten von Rama ab

Hinzukommt die schlechte Nachhaltigkeits-Bilanz durch die Reduzierung des Inhalts. Da die Verpackung selbst nicht verkleinert wurde, werden nun „mehr Becher für die gleiche Menge Rama benötigt“, klärt die Verbraucherzentrale Hamburg auf. Kritisch sieht die Verbraucherzentrale auch die Beschreibung „100 Prozent natürliche Zutaten“ von Rama. Bestimmte Zutaten würden demnach nämlich in der Regel eher im Labor hergestellt.

Rewe, Aldi und Co.: Unternehmen redet sich raus

Hersteller Upfield begründet die Veränderung der Füllmenge mit gestiegenen Kosten in der Lieferkette und betont, dass ihre Verpackungen bis 2030 so gut wie plastikfrei sein sollen. Doch was soll man davon halten, wenn Ökotest berichtet, dass noch weitere Produkte des Herstellers von der heimlichen Preiserhöhung betroffen sind? Dazu gehören unter anderem Lätta, Sanella und Becel. Hier liegen die gestiegenen Preise für den Verbraucher zwischen 11 und 25 Prozent.