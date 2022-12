Rewe, Aldi und Co: Preis-Wahnsinn! Kannst du dir dieses beliebte Alltagsprodukt bald nicht mehr leisten?

Es hört und hört nicht auf… Kunden von Rewe, Aldi und Co. müssen für immer mehr Produkte tiefer in die Tasche greifen. Nach einigen Luxusartikeln hat es schon längst auch die Lebensmittel und Non-Food-Produkte des täglichen Bedarfs getroffen.

Nun geht es sogar einem ganz und gar unumgänglichen Produkt an den Kragen. Denn das braucht wirklich jeder Kunden von Rewe, Aldi und Co. Allerdings dürfte hier bald Sparen angesagt sein.

Rewe, Aldi und Co: Toilettenpapier kostet jetzt fünf Euro!

Das Toilettenpapier wird immer teurer. Schon seit Herbst 2020 sind die Preise stetig angestiegen und haben sich seither sogar schon verdoppelt, wie die „Lebensmittel Zeitung“ berichtet. Das liegt offenbar vor allem an den immer teurer werdenden Kosten für Energie und Rohstoffe.

Doch mittlerweile sind diese schon wieder so weit in die Höhe geschossen, dass sie die Verkaufspreise bereits übersteigen. Erneute Preiserhöhungen werden damit wahrscheinlich. Wann sich die Preise wieder stabilisieren und auf ein Normalniveau sinken werden, ist unklar, so Petra Ahlendorf, die Deutschland-Geschäftsführerin des Herstellers Kimberly-Clark.

Kunden empört über Toilettenpapier-Preise

Bisher hatten die Klopapier-Hersteller nur einen Teil der Erhöhungen an die Kunden weitergereicht. Das könnte sich nun ändern. Zum Jahresende laufen nun die meisten Energieverträge aus, die neuen dürften nicht günstiger aussehen. Und auch die Produktionskosten werden 2023 vermutlich nicht sinken.

Schon vor Wochen waren den Kunden die Preise viel zu hoch. „Scheißen wird teurer“, ärgerte sich ein Rewe-Kunde auf Facebook. Er musste 50 Cent mehr für das Recyclingpapier der Eigenmarke zahlen. „Das ist doch verrückt!“, meinte auch ein anderer, der bereits fünf Euro für eine Packung Klopapier beim Supermarkt bezahlen musste.

Rewe und Aldi reagieren

Doch es geht noch weiter. Als Konsequenz zum Preisanstieg haben sich einige Hersteller schon jetzt entschlossen, die Herstellung von Recyclingpapier auszusetzen. Das sei unter den aktuellen Bedingungen zu zeitintensiv. Deshalb wird es demnächst weniger frisches Recycling-Toilettenpapier in den Supermärkten und Discountern geben, wie die „LZ“ berichtet.

Auf Anfrage der Redaktion, wie sich die Preise bei Aldi und Rewe entwickeln werden, antworteten die Händler beschwichtigend. „Als Grundversorger sichert Aldi Süd täglich die Versorgung mit Lebensmitteln in Europa und beliefert alle Filialen täglich mit neuer Ware“, so ein Sprecher des Unternehmens. „Die Kundinnen und Kunden können sich dabei auf Qualität zum besten Preis verlassen. Selbstverständlich stehen wir in engem Kontakt mit unseren Lieferanten und reagieren auf aktuelle Entwicklungen.“ Rewe sei ebenfalls im regen Austausch mit den Lieferanten.