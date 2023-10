Rewe, Aldi und Co.: Kassen-Trick sorgt für Kunden-Wut – „Grenzdebiles Verhalten“

An der Kasse von Rewe, Aldi und anderen Supermärkten muss es meist schnell gehen – das setzt oft nicht nur die Kassierer selbst, sondern auch die Kunden unter Druck.

Sie teilen deshalb im Netz verschiedene Tricks, um den Mitarbeitern an der Kasse von Rewe, Aldi und anderen Supermärkten das Leben buchstäblich schwerer zu machen und so Zeit für das Einpacken der gekauften Waren zu schinden. Doch während viele Kunden dafür gerne zu diesen Tricks greifen, verurteilen andere ein solches Verhalten.

Rewe, Aldi und Co.: Kunde teilt Bananen-Trick

Seit mehreren Jahren kursiert der „Bananen-Trick“ bereits im Netz, wurde erstmals 2019 von einem Nutzer bei X (vorher Twitter) erklärt. „Sechs Bananen einzeln zu wiegen und die Barcodes genau in die Krümmungen zu kleben, bringt an der Supermarktkasse wertvolle Zeit zum Einpacken“, heißt es in dem Beitrag, der bis heute für Kunden-Diskussionen sorgt.

So kommentieren sowohl Befürworter als auch Gegner des Tricks. „Was für ein grenzdebiles Verhalten“, findet jemand. „Oder man packt schnell alles in den Wagen und geht aus dem Weg, hat unendlich viel Zeit alles wunderbar einzupacken und muss dabei nicht mal Ressourcen, Zeit und die Geduld seiner Mitmenschen verschwenden. Ihr seid nicht alleine auf der Welt und es macht Spaß, umsichtig zu sein.“

Ein anderer meint: „Ich glaube, ich wäre eher angepisst, wenn ich an der Kasse warte und so’n Spezialist da sechs Bananen drauf packt, weshalb ALLE anderen noch länger in der Schlange stehen und warten.“

Rewe, Aldi und Co.: Das ist der Brötchen-Trick

Doch es gibt auch Kunden, die den Bananen-Trick nicht nur hilfreich finden, sondern selbst auch noch den sogenannten „Brötchen-Trick“ erklären. Eine Frau kommentiert etwa: „Bei Lidl leg‘ ich immer die Backwaren aus der Frischetheke entweder in einzelnen Tüten oder in gemischten Tüten ans Ende des Warenbandes. Das bremst den Scanvorgang auch ungemein und man hat mehr Zeit zum Einpacken.“ Ein anderer Kommentator gesteht: „Ich lege auch immer Bremsgemüse und Bremsobst nach allen acht Artikeln, so kann man geschickter tetrismäßig einpacken.“

Eines sollte den Supermarkt-Tricksern allerdings klar sein: Sie könnten mit der Taktik auch die Wut der Kassierer bei Aldi, Rewe und anderen Supermärkten zu spüren bekommen, wie ein anderer Kunde anmerkt.