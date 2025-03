Rewe, Aldi und Co.: Experte gibt wertvollen Tipp – das solltest du an der Kasse immer machen

Wohl fast jeder von uns stattet Supermärkten und Discountern regelmäßig einen Besuch ab. Nachdem die benötigten Lebensmittel in den Einkaufswagen gelegt wurden, folgt schließlich der Gang an die Kasse.

Da bezahlt man seine Ware ordnungsgemäß – und dann das: Die Kassiererin hat plötzlich zu wenig Rückgeld gegeben. Eine ziemlich ärgerliche Sache, die man schon im Vorfeld vermeiden kann. Ein Experte weiß, was du an der Kasse bei Rewe, Aldi und Co immer machen solltest, um auf der sicheren Seite zu sein.

Rewe, Aldi und Co.: HIER solltest du deine Augen offen haben

ARAG-Experte Tobias Klingelhöfer rät Kunden von Supermärkten und Discountern dazu, den Kassenbon nach dem Einkaufen zu kontrollieren. Doch damit es erst gar nicht zu Missverständnissen kommt, solltest du auch schon beim Scann-Vorgang selbst die Augen am besten offen lassen.

„Ich rate dazu, nicht nur den Kassenbon nach dem Einkauf zu kontrollieren, sondern schon beim Scannen der Waren genau auf die Kassenanzeige zu achten und Unstimmigkeiten sofort anzusprechen“, rät Klingelhöfer in einer ARAG-Pressemitteilung.

Rewe, Aldi und Co.: Kassensturz als mögliche Lösung

„Eine mögliche Lösung, wenn der Betrag falsch zu sein scheint, ist ein Kassensturz, bei dem das Bargeld im Kassenfach überprüft wird. Doch das geht nur mit Zustimmung des Marktes. Wenn erst zu Hause auffällt, dass das Wechselgeld nicht gestimmt hat, ist es nahezu unmöglich, den Fehler zu beweisen“, klärt der Experte weiter auf.

