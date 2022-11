Rewe, Aldi und Co: Beliebtes Gratis-Produkt vergriffen! HIER könnten Kunden noch Glück haben

Das Jahr neigt sich schon wieder dem Ende zu. Bei Rewe, Aldi und anderen Supermärkten sowie Discountern gab es zuletzt ein heiß begehrtes Produkt kostenlos zum Einkauf dazu.

Und zwar den Jahreskalender. Ein praktisches Hilfsmittel, um keinen wichtigen Termin zu vergessen. Doch inzwischen sind die Produkte in vielen Filialen von Rewe, Aldi und Co. bereits vergriffen. Doch an manchen Orten können Verbraucher noch fündig werden.

Rewe, Aldi und Co: Kalender heiß begehrt

Seien es Geburtstage, wichtige Arzt-Termine oder der nächste Urlaub – in einem Jahreskalender behält man den Überblick. Doch die Wand- und Tischkalender sind aufgrund der gestiegenen Preise für Papier, Druck und Transport noch teurer als im Vorjahr. Unter zehn Euro geht fast nichts.

Verständlich, dass die Kunden von Rewe, Aldi und Co. deshalb in den letzten Wochen gehörig zugeschlagen haben. Laut „Focus Online“ ist das beliebte Produkt deshalb auch schon vielerorts in den Filialen vergriffen. Doch noch gibt es Gratis-Kalender – aber woanders.

HIER gibt es noch welche

Was Verbraucher vielleicht nicht ahnen: fast an jeder Ecke gibt es Jahreskalender, wie „Focus Online“ informiert. Sei es beim Arzt, bei Geldinstituten wie der Sparkasse, Volks- und Landesbank oder in der Apotheke.

Aber auch beim Metzger, in der Werkstatt oder beim Bäcker werden die Produkte kurzzeitig kostenlos ausgegeben. Wer in einem Sport- oder Kulturverein oder einer Volkshochschule angemeldet ist, könnte ebenfalls noch einen Jahreskalender abstauben. Ebenso lohne sich eine Anfrage bei Behörden und Ämtern, oder aber der Verbraucherzentrale.

Aber selbst beim Kauf können Verbraucher im November noch Geld sparen. Denn ab Dezember werden die Kalender noch begehrter und die Preise steigen. Ob für sich selbst oder als Weihnachtsgeschenk, Kalender bleiben nach wie vor im Trend.