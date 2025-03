Rewe, Aldi & Co. mit fiesem Einkaufswagentrick – Kunden reagieren eindeutig

Dass Rewe, Aldi und Co. versuchen, mittels verschiedener Methoden die Kunden zu mehr Käufen zu verleiten, dürfte mittlerweile jedem geläufig sein. Die Supermarkt- und Discounterfilialen sind schon so geplant, dass die Kunden möglichst überall vorbeikommen und spontan mehr kaufen, als sie eigentlich vorhatten.

Und auch beim Einkaufswagen wird getrickst. Doch haben sich Rewe, Aldi und Co. nun eine weitere Masche einfallen lassen, wie sie die Kunden in Versuchung führen können. Und davon dürften die wenigsten bisher gewusst haben.

Rewe, Aldi & Co.: Neues Einkaufswagen-Design überrascht

Es ist immer wieder erstaunlich, wie das menschliche Gehirn funktioniert. Ein schräger Einkaufswagen, der die hineingelegten Produkte aus dem Sichtfeld verschwinden lässt, suggeriert, man hätte noch gar nicht so viel eingekauft. Bunte Produktverpackungen ziehen an, Markenprodukte auf Augenhöhe lenken von günstigeren Eigenmarken tiefer im Regal ab.

Und jetzt sorgt auch noch ein neues Einkaufswagendesign für Aufsehen. Wie eine Studie der Innsbrucker Universität jetzt bei praktischen Tests entdeckt hat, kaufen Kunden, die einen Einkaufswagen mit parallelem statt waagerechtem Griff nutzen, mehr ein. Sie geben im Schnitt rund 25 Prozent mehr Geld aus – und das lediglich wegen eines geänderten Griffs!

Kunden haben Rewe, Aldi & Co. durchschaut

Auf unseren Bericht haben uns zahlreiche Kommentare über MSN erreicht. Viele unserer Leser haben von diesem Phänomen auch zum ersten Mal gehört und reagieren zunächst fasziniert. „Interessant. Der beste Weg, um Verkäufertricks unwirksam zu machen, ist diese zu kennen und zu identifizieren“, kommentiert etwa ein Leser.

Die meisten sind sich jeder sehr sicher, dass sie sich nicht durch eine schlichte Designänderung zu einem größeren Einkauf verleiten lassen würden. „Wer aufgrund dieser Idee zum mehr Kaufen angeregt wird, ist mir schleierhaft“, wundert sich einer. Andere haben bereits ihren Weg gefunden und fühlen sich vor jedem Trick gefeit. „Ich kaufe streng nach Einkaufsliste, egal welchen Einkaufswagen ich erwische.“ So meint auch ein Leser: „Da fallen nur die Gutmenschen drauf rein. Ich kaufe das, was ich brauche.“ Und der nächste setzt noch einen drauf: „Wir kaufen stets nur das ein, was auf unserem Einkaufszettel notiert ist – unabhängig davon, ob wir nun einen Maserati oder einen Lamborghini als Einkaufwagen haben.“

So fühlen sich die meisten der Kommentierenden sicher vor den Tricks der Lebensmittelhändler. Sie kennen die Maschen, die im Markt angewandte Verkaufspsychologie. Doch eins ist sicher: Die Händler werden sich stetig neue Methoden einfallen lassen, um die Kunden zu ködern. Also Augen auf beim Einkauf!