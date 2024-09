Rasenmähen: Das letzte Mal vor dem Winter sollte zu diesem Zeitpunkt sein

Der Sommer ist vorbei – und statt warmer Sonnenstrahlen landet jetzt immer mehr Laub auf den Böden. Auch der Garten, in dem man zuletzt viel Zeit verbrachte, wird so langsam eher zu einem Ort, den man lieber von drinnen beobachtet.

Doch damit der Garten auch im Frühjahr wieder schön anzusehen ist, muss er entsprechend gepflegt werden. Zumindest auf das Rasenmähen können Gartenbesitzer in den kalten Monaten verzichten – sie sollten den Mäher aber noch nicht wegstellen, den gerade jetzt ist die Zeit, das Grün vor dem Haus noch einmal zu schneiden.

Rasenmähen: Dieser Zeitpunkt ist wichtig

Im Sommer war das lästige Rasenmähen je nach Garten fast an der Tagesordnung, in den kommenden Monaten darf der Mäher dann im Winterschlaf bleiben. Allerdings nicht sofort – wer seinen Rasen liebt, der sollte gerade in den nächsten Wochen noch einmal mähen. Denn nur, wenn das Grün frisch gestutzt in die kalten Monate geht, werden Schäden vermieden.

Dabei gibt es kein festes Datum für das letzte Rasenmähen vor der Winterpause. Eher eine Faustregel: Das letzte Mal Mähen sollte vor dem ersten Frost stattfinden. Sonst könnten vereiste Grashalme während des Schneides abknicken. Ein einigermaßen sonniger und trockener Tag im Herbst eignet sich deshalb perfekt – oft ist dieser Zeitpunkt zwischen Ende Oktober und Anfang November.

Wichtig ist auch, dass der Rasen nicht zu kurz zurück gelassen wird. Die optimale Länge für Grashalme beträgt zwischen vier und fünf Zentimetern. Sind die Halme zu kurz, etwa unter 2,5 Zentimetern, könnten die Wurzeln bei frostiger Witterung beschädigt werden. Sind die Halme aber zu lang, könnten sie durch eventuelles Schneegewicht wegknicken.

Ist die perfekte Länge der Wiese umgesetzt und das letzte Rasenmähen des Jahres abgeschlossen, bleibt für Gartenbesitzer über die kalte Jahreszeit vor allem eins zu tun: regelmäßiges Laubkehren. Am besten häufst du die Blätter an einem ruhigen Ort in deinem Grün an. Insekten und andere kleine Tiere werden es dir danken, haben sie doch damit einen sicheren Rückzug!