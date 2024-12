Postbank-Kunden erhalten dubiose Nachricht – es geht um ihr Konto

Unzählige Pakete werden täglich von den zahlreichen Postboten in die verschiedensten Haushalte gebracht. Kein Wunder – Weihnachten steht vor der Tür und dafür wird schon seit Wochen fleißig in den zahlreichen Online-Shops bestellt und viel Geld ausgegeben.

Doch so schön das alles ist, so sehr belastet es zum Beispiel auch das Konto. Und jetzt – kurz vor Weihnachten – macht eine dubiose Nachricht von der Postbank die Runde. Es geht um das persönliche Konto.

Postbank: „Postbank-ID“ blockiert – Link als Lösung?

Dabei fordert die Postbank den Kunden auf, die persönliche „Postbank-ID“ erneut zu aktivieren, da diese aus Sicherheitsgründen „vorübergehend blockiert“ worden sei. Weiter heißt es in der E-Mail, dass „der Aktivierungsprozess nur 2 Minuten Ihrer Zeit“ in Anspruch nehme und über einen – unter dem Text blau eingefügten – Link gestartet werden könne.

Aber Vorsicht: Auf keinen Fall (!) diesen Link anklicken, da es sich bei der Mail um einen Betrug handelt. Denn damit versuchen Kriminelle, an die persönlichen Daten der Postbank-Kunden zu gelangen und damit auch Zugriff auf das jeweilige Konto zu erhalten. Dabei sind nicht nur die persönlichen Daten in Gefahr, sondern auch eine Menge Geld.

So schützt du dich

Doch wie kann man sich vor solch kriminellen Machenschaften schützen? Zunächst einmal ist genaues Hinsehen geboten, denn laut „Verbraucherzentrale“ enthalten solche Mails zahlreiche Rechtschreibfehler. Außerdem werden die Kunden oft mit einer unpersönlichen Anrede angesprochen. Und auch der Link in der Mail ist ein eindeutiger Hinweis.

Am besten ist es, eine solche Pishing-Mail in den Spam-Ordner zu verschieben – so schützt man nicht nur sein Postbank-Konto, sondern auch seine persönlichen Daten.