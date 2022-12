Postbank: Kunden müssen sich umstellen – Automaten mehrere Tage ohne Bargeld

Auf Kunden der Postbank wartet zum Jahreswechsel eine Umstellung. Wer an Silvester noch Bargeld holen muss, der wird bei den Filialen der Postbank nicht fündig.

Zum Jahreswechsel werden die Bankautomaten der Postbank für mehrere Tage außer Betrieb gesetzt. Kunden müssen aber dennoch nicht auf Bargeld verzichten. Es gibt andere Möglichkeiten, auf die sie zurückgreifen können.

Postbank: Automaten drei Tage nicht verfügbar

Vom 30. Dezember 2022, ca. 18:00 Uhr bis 2. Januar 2023, ca. 09:00 Uhr stehen die Bankautomaten der Postbank nicht zur Verfügung. Hintergrund ist eine Systemumstellung. Ebenfalls von der Systemumstellung betroffen sind die Shell-Tankstellen. Dort können Kunden ebenfalls nicht wie gewohnt Geld abheben.

Das bedeutet aber nicht, dass Kunden drei Tage lang kein Bargeld mehr abheben können. Die Postbank verweist nach Anfrage dieser Redaktion auf das „Cashback-Verfahren“ und „die Geldautomaten der Cash Group“.

In fast jedem Supermarkt lassen sich mittlerweile Bargeldbeträge bis zu 200 Euro an der Kasse auszahlen. Voraussetzung dafür ist meistens nur ein Einkauf zwischen fünf und 20 Euro. Du kannst das Geld abheben und deinen Silvestereinkauf also gleich verbinden.

Hier bekommst du dein Bargeld an Silvester

Wer trotzdem auf einen Bankautomaten zurückgreifen will, der wird bei den anderen Bankinstituten der Cash Group fündig. Dazu zählen unter anderem der Mutterkonzern Deutsche Bank, Commerzbank und die HypoVereinsbank. Hier können Kunden der Postbank kostenlos Geld abheben.

Die Postbank verweist ihre Kunden hier auf den Geldautomaten-Finder auf ihrer Homepage. Dort können Kunden alle möglichen Stellen, wo sich Geld mit der Postbank-Karte abheben lässt, abrufen.

Die Postbank-Filialen selbst sind an Silvester eingeschränkt geöffnet. Dort sind an dem Tag allerdings keine Bankdienstleistungen möglich, mit Ausnahme von „Aus­zahlungen einer Zahlungsanweisung zur Verrechnung“. An Neujahr bleiben alle Postbank-Filialen geschlossen.