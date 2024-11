Postbank: Änderung beim Geld abheben – was Kunden jetzt wissen müssen

Karten-Zahlungen in Supermärkten, Bäckereien, Restaurants und Co. sind an der Tagesordnung. Aber natürlich gibt es immer noch Situationen, in denen man nur mit Bargeld bezahlen kann. Hinzu kommt, dass der eine oder andere gerne etwas (Not-)Geld in der Tasche hat.

Viele gehen dafür nicht zu Sparkasse, Volksbank & Co, sondern eben zur Postbank. Doch gerade die hat jetzt viele Veränderungen vorgenommen – auch die Kunden sind betroffen.

Postbank: DAS kommt bald auf die Kunden zu

Aber nicht zum Nachteil vieler Kunden, sondern zum Vorteil! Jetzt kann man in den über 12.500 Filialen nicht mehr nur 200 Euro abheben, sondern bis zu 999,99 Euro! Doch nicht nur das. Außerdem will die Postbank mit ihrem „Cashback-Verfahren“ bei den Kunden punkten könnte.

Aber was ist das? Es handelt sich dabei um einen Barcode, den sich Kunden für den Bezahlvorgang erstellen lassen können. Mit dem Barcode können die Postbank-Kunden bei teilnehmenden Geschäften nicht nur Bargeld abheben, sie können das Geld auch auf ihr Konto einzahlen. Der Code ist dann zwei Stunden lang aktiv und kann bei Partnern wie Rewe, Penny, DM oder Rossmann an der Kasse vorgezeigt und gescannt werden.

Voraussetzung für den neuen Service ist lediglich ein Girokonto bei der Postbank. Dadurch, dass an der Kasse nur der gewünschte Handy-Barcode gescannt werden muss, bleibt auch die Höhe des Wunschbetrages geheim.

„Bargeld per Barcode“: Ab wann ist die Funktion auf der App?

Wer sich nicht sicher ist, ob ein Supermarkt am Cashback-Verfahren der Postbank teilnimmt, kann sich in der App alle teilnehmenden Geschäfte in der Nähe anzeigen lassen. Ab voraussichtlich Jahresmitte 2025 soll der Service „Bargeld per Barcode“ auch in der mobilen App der Deutschen Bank verfügbar sein.

