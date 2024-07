Peter Fox in Berlin: Fans drehen durch – damit hätte wirklich keiner gerechnet

Am Freitag (26. Juli) war es so weit: Der erste Auftritt der diesjährigen Tour von Peter Fox in Berlin!

Zum Auftakt in seiner Heimatstadt hatte der Künstler für seine Fans direkt eine ganz besondere Überraschung, die so wohl keiner erwartet hätte! Unser Partnerportal BERLIN LIVE war vor Ort mit dabei.

Peter Fox in Berlin: Traurige Nachricht für alle Fans

Die Musik von Peter Fox ist für viele der Inbegriff von Sommer. Die leichten, rhythmischen Beats sind tanzbar, können aber auch den Abend am Lagerfeuer im Park um einige Stufen versüßen. Und einer ganz besonders: „Haus am See“.

+++ Hund leidet in NRW-Tierheim – plötzlich schaltet sich Martin Rütter ein +++

Doch wie der heute 52-jährige Sänger im vergangenen Jahr gegenüber dem „Spiegel“ erklärte, könne er dem Publikumsliebling mittlerweile nur noch wenig abgewinnen. „Es gibt zwar so eine klassische Sehnsucht nach Familie und Zuhause und Ankommen, die ‚Haus am See’ bedient, aber inzwischen weiß ich: Man kommt nicht an, und dann ist alles toll – das ist Bullshit.“ Das Leben sei vielmehr eine Reise.

Einige Fans zogen deshalb bei der Tour 2023 lange Gesichter. Denn obwohl „Haus am See“ für viele der größte Hit von Peter Fox ist, spielte er ihn nicht mehr.

Ein Beben ging durch die Menge

Am Freitagabend in der Wuhlheide änderte sich dann aber alles! Bei dem ersten Auftritt von Peter Fox in Berlin konnten viele Anhänger kaum ihren Ohren trauen, als der letzte Song angespielt wurde.

Nach 80 Minuten schien die Show zunächst beendet zu sein. Der Sänger wünschte seinen Fans einen schönen Abend, die Lichter der Bühne gingen aus. Nach einigen Minuten und unzähligen „Zugabe“-Sprechchören später, füllte sich die Bühne dann aber langsam wieder. Los ging es dann mit einem echten Klassiker: „Stadtaffe“.

Direkt danach legte Peter Fox dann noch einmal mit „Alles neu“ nach. Und dann setzte der Sänger zum großen Finale an! Ein Beben ging durch die Wuhlheide, als die ersten Töne von „Haus am See“ zu hören waren!

„Das zu hören, war die größte Ehre“

In der Luft lag die pure Energie der Fans. Und obwohl Peter Fox selbst nur die letzte Strophe gesungen hat und die restlichen seinem Drummer überließ, war die Ekstase greifbar.

Im Nachgang waren sich alle Fans einig: „Das war unbeschreiblich“, erklärt Nico gegenüber BERLIN LIVE. „Ich habe kaum noch eine Stimme. Ich liebe diesen Mann, er macht eine Party, wie es kein anderer kann!“ Der junge Mann wartete bereits seit 12 Uhr mittags vor den Toren der Wuhlheide, um sich einen Platz in der ersten Reihe zu ergattern.

„Haus am See“ jetzt live gehört zu haben, sei für ihn „die größte Ehre.“

Mehr Nachrichten:

Ähnlich sieht es auch Jakob aus Cottbus. Er ist extra mit seiner Freundin angereist, um Peter Fox in Berlin zu sehen. Für ihn seien die Songs des Künstlers Kindheit. „Sie jetzt nochmal live zu hören, da fühlt man sich sofort in diese Zeit zurück versetzt!“

Dass Peter Fox „Haus am See“ gespielt hat, findet er großartig. Er könne verstehen, dass er ihn nicht komplett selbst gesungen hat. „Es war ein guter Kompromiss zwischen dem, wie er sich selbst verändert hat, und dem, was sich die Fans wünschen. Ihm soll es dabei ja auch gut gehen.“

Für die Besucher der anderen Konzerte in Berlin am Samstag (27. Juli) und am Montag (29. Juli) bleibt zu hoffen, dass auch sie Teil dieses einzigartigen Erlebnisses werden!