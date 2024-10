Penny geht neuen Preis-Weg – Kunden werden es zu spüren bekommen

In Zeiten von horrenden Lebensmittelpreisen bei Penny und Co. kennen Verbraucher keinen Spaß. Kein Wunder, dass zahlreiche Kunden beim Gang in den Supermarkt oder den Discounter genau auf die Preisangaben schauen. Penny geht jetzt in Sachen Preis einen neuen Weg.

Penny, „Die Faire Milch“ als Lieferant und die Erzeugergenossenschaft „Fair Food“ machen ab sofort gemeinsame Sache. Laut eigenen Aussagen ist es in dieser Form der erste Drei-Parteien-Vertrag im deutschen Lebensmittelhandel.

Penny verkündet es selbst

Doch was bedeutet diese Partnerschaft? Anders als üblich sitzen alle Partner, also auch die Landwirtschaft, am Tisch und verhandeln gleichberechtigt über Konditionen und Modalitäten. Der Drei-Parteien-Vertrag bringt somit Transparenz in die Kalkulation und Preisfindung.

Zugrunde liegt der wissenschaftlich berechnete, öffentlich einsehbare und in der Branche anerkannte Milchmarker-Index (MMI). Dieser bildet die Kosten unterschiedlicher Produktionsstandorte und -bedingungen sehr genau ab.

Penny bringt zudem ein neues Produkt auf den Markt

Im Rahmen der Kooperation haben sich „Die Faire Milch“ und Penny für ein Co-Branding entschieden: Das Produkt „Die Faire Milch x milprima“ ist ab sofort in allen rund 2.130 Penny-Märkten in ganz Deutschland zum Preis von 1,29 Euro erhältlich.

„Penny engagiert sich mit seinen mehreren hundert Artikeln aus regionaler Produktion massiv und dauerhaft für die heimische Landwirtschaft. Wir setzen dabei auf den Dialog auf Augenhöhe. Das gelingt umso besser, je mehr Transparenz und Offenheit es in der Lieferkette gibt. Mit dem Drei-Parteien-Vertrag schlagen wir ein neues Kapitel der Zusammenarbeit auf. Ich hoffe sehr, dass unsere Kunden und Kundinnen zur Fairen Milch greifen und das Projekt so zum Erfolg machen“, so Philipp Stiehler, Geschäftsführer Rewe Group Buying.