Penny: Öffnungszeiten rund um Ostern weichen ab – diese Zeiten gelten

Wenn Ostern vor der Tür steht, werden die Einkaufslisten lang und die Supermärkte zu wichtigen Anlaufpunkten für all jene, die das Festessen vorbereiten. Eine der Fragen, die sich nicht nur viele Penny-Kunden stellen, ist: An welchen Tagen können wir unsere Einkäufe erledigen und welche Geschäfte sind offen?

Supermärkte und Discounter wie Penny passen ihre Öffnungszeiten den Feiertagen an, und gerade rund um Ostern gibt es einige Besonderheiten, die Kunden beachten sollten.

Penny zu Ostern: Gründonnerstag für Einkäufe nutzen

Am Gründonnerstag (28. März) herrscht noch geschäftiges Treiben in den Supermärkten. Bei Penny und anderen Einzelhandelsgeschäften können Kunden trotz des Trubels zu den üblichen Öffnungszeiten, meist von 7 bis 21 Uhr, einkaufen. Die Regale sind gefüllt und es gibt genug Zeit, alles Notwendige für die Osterfeiertage zu besorgen.

Karfreitag: Filialen nur an Sonder-Standorten geöffnet

Mit dem Karfreitag (29. März) ändert sich das Bild. Der Tag ist ein gesetzlicher Feiertag und die meisten Penny-Filialen bleiben geschlossen. Während manche Geschäfte in Einkaufsbahnhöfen und Flughäfen auch an Feiertagen öffnen dürfen, gilt für die Mehrzahl der Läden: Am Karfreitag bleibt die Tür zu. Kunden, die ihre Einkäufe für Ostern noch nicht erledigt haben, müssen daher vorausplanen oder auf spezielle Standorte ausweichen.

Karsamstag (30. März) bietet dann die letzte Möglichkeit, bei Penny und anderen Supermärkten die letzten Vorbereitungen für das Osterfest zu treffen. Da es sich nicht um einen gesetzlichen Feiertag handelt, sind die Geschäfte wieder zu den normalen Zeiten geöffnet. Kunden tun gut daran, die Gelegenheit zu nutzen, um eventuell vergessene Zutaten zu kaufen oder ihren Vorrat aufzustocken.

Fast alle Penny-Filialen an Ostersonntag und Ostermontag geschlossen

Ostersonntag (31. März) und der darauf folgende Ostermontag (1. April) gestalten sich für Penny-Märkte und viele andere Einzelhändler ruhig – beide Tage sind in Deutschland gesetzlich festgelegte Ruhetage, an denen die Geschäfte geschlossen bleiben. Wie immer sind Ausnahmen für Filialen an besonderen Standorten möglich, und Erkundigungen vor Ort können für diejenigen nützlich sein, die dringend etwas benötigen.

Mit dem Ende des Osterwochenendes kehrt bei Penny und anderen Supermarktketten wie Aldi, Edeka, Rewe oder Kaufland wieder Normalität ein. Ab Dienstag, 2. April, stehen die Türen der Einzelhändler wieder allen Kunden offen, und die Einkaufsmöglichkeiten sind nicht mehr durch die Feiertagsregelungen eingeschränkt.

Das sind also die grundlegenden Informationen, die du brauchst, um deine Einkäufe rund um Ostern bei Penny und anderen Supermärkten stressfrei zu gestalten. Es ist immer ratsam, sich vor den Feiertagen genau zu informieren und eventuell die Öffnungszeiten der lokalen Märkte zu überprüfen, um sicherzustellen, dass man alle benötigten Lebensmittel erhält. Eine gute Planung gewährleistet ein entspanntes Osterfest mit Familie und Freunden.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.