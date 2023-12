Penny: Öffnungszeiten an Heiligabend weichen ab – diese Zeiten gelten

Das Jahr neigt sich dem Ende zu, und mit der festlichen Weihnachtszeit stehen auch die letzten Einkäufe für das große Fest an. Doch wie sieht es mit den Öffnungszeiten von Penny oder anderen Märkten an Heiligabend aus?

In diesem Jahr wirft die Tatsache, dass der 24. Dezember auf einen Sonntag fällt, einige Fragen auf und sorgt für Besonderheiten in den Öffnungszeiten der Filialen. Hier sind die wichtigsten Fakten im Überblick:

Penny-Filialen öffnen an Heiligabend nur begrenzt

Normalerweise haben die Filialen der Supermarktkette Penny an Heiligabend von etwa 7 bis 14 Uhr geöffnet. Dies ist eine gängige Praxis, um auf der einen Seite den Kunden genügend Zeit für ihre letzten Einkäufe vor den Feiertagen zu ermöglichen, aber auf der anderen Seite auch den Mitarbeitern den Heiligen Abend im Kreise ihrer Familie zu erlauben.

Da Heiligabend in diesem Jahr auf einen Sonntag fällt, sieht die Lage anders aus. Die meisten Penny-Filialen bleiben geschlossen. Diese Regelung betrifft nicht nur Penny, sondern auch andere Supermärkte und Discounter.

Eine Ausnahme bilden jedoch Penny-Filialen an besonderen Standorten, wie zum Beispiel Bahnhöfen. Hier könnten die Türen an Heiligabend dennoch geöffnet sein. Kunden müssen sich vor Ort bei ihrer Filiale informieren, um sicherzustellen, ob sie ihre Einkäufe tätigen können.

Aldi, Edeka und Co. ebenfalls geschlossen

Nicht nur Penny, sondern auch andere bekannte Supermarkt- und Discounter-Ketten wie Aldi, Edeka, Lidl und Kaufland schließen ihre meisten Filialen an Heiligabend. Es gibt jedoch einige Ausnahmen, die auf besondere Standorte und Regionen zutreffen.

Manche Aldi-Filialen an der Nordsee und Ostsee könnten eine Ausnahme von der Regel darstellen und an Heiligabend geöffnet sein. Dies könnte eine willkommene Möglichkeit für diejenigen sein, die in diesen Regionen noch letzte Besorgungen machen müssen.

Auch bei Lidl und Edeka gibt es Ausnahmen. Filialen an Bahnhöfen könnten ihre Türen öffnen, um den Reisenden die Möglichkeit zu geben, ihre Einkäufe zu erledigen. Ebenso könnten einige Filialen von Rewe to go geöffnet sein, um den Bedürfnissen der Kunden an belebten Standorten gerecht zu werden.

Penny-Kunden müssen sich informieren

Es ist wichtig zu betonen, dass die genannten Ausnahmen und Regelungen je nach Standort variieren können. Welche Filialen von Penny und Co. im Einzelnen von den geänderten Öffnungszeiten betroffen sind, sollten Kunden am besten vor Ort selbst in Erfahrung bringen.

Es empfiehlt sich, im Vorfeld die Webseite der entsprechenden Supermarktkette zu konsultieren oder direkt mit der örtlichen Filiale Kontakt aufzunehmen.

