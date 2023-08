Penny: Ekel-Fund in Obstabteilung – Filiale muss sofort dichtgemacht werden

Wenn man bei Penny einkauft, erwartet man frische, natürliche Lebensmittel in der Obst- und Gemüseauslage. Doch was in einer Penny-Filiale in Österreich in der Obstabteilung lag, ist wohl eine Spur zu natürlich.

So machte eine Mitarbeiterin am Dienstag (8. August) einen echten Schock-Fund in einer Obstkiste, der Folgen für alle Kunden hatte.

Penny-Mitarbeiterin erlebt großen Schock

Alarm in einer Penny-Filiale in Krems (Österreich)! Neben frischem Obst gab es hier auch ein exotisches Tier in der Obst- und Gemüseauslage zu bestaunen – oder eher zu fürchten. Laut dem österreichischen Medium „Nön“ konnte die Penny-Mitarbeiterin, der plötzlich eine Spinne aus einer Obstkiste entgegen kroch, ihren Augen zuerst nicht trauen.

Das ist Penny:

hat Filialen in Deutschland, Tschechien, Italien, Rumänien, Österreich und Ungarn

im Mai 1973 eröffnete in Limburg an der Lahn das erste Penny-Geschäft

2019 machte das Unternehmen einen Umsatz von 12,4 Milliarden – davon 7,6 Milliarden in Deutschland

In Absprache mit den anderen Angestellten rief das Penny-Team die Feuerwehr. Da die erschrockene Penny-Mitarbeiterin die Spinne nicht sofort eingefangen hatte, suchten die Einsatzkräfte anschließend im ganzen Markt nach dem Tier – allerdings ohne Ergebnis.

Filiale wird sofort geschlossen

Um mögliche Gefahren für Kunden und auch Mitarbeiter auszuschließen, entschied die Feuerwehr, die Filiale sicherheitshalber dichtzumachen. Kunden mussten das Geschäft sofort verlassen.

Die Spinne war vermutlich als „blinder Passagier“ mit den Obstwaren angereist, die teils aus exotischen Ländern ihren Weg nach Europa und Österreich finden. Zwar ist unklar, um was für ein Exemplar es sich genau bei der Spinne handelte – laut „Nön“ war es aber auf jeden Fall keine heimische Art. Ob das Tier mit den acht Beinen schließlich noch in der Penny-Filiale gefunden wurde, ist nicht bekannt.