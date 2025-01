Penny: Filialleiter enthüllt Monatsgehalt – Kunden sind entsetzt – „Traurig“

Über 30.000 Mitarbeiter beschäftigt die Penny, wie es auf der eigenen Website heißt. Rund 2.100 Märkte gab es 2022 von der Supermarkt-Kette – und das allein in Deutschland. Auch international ist der Discounter vertreten und hat zusätzlich zu Deutschland Filialen in fünf weiteren europäischen Ländern.

Der Einkauf im Supermarkt gehört für die meisten zur wöchentlichen Routine dazu. Da ist es nicht ungewöhnlich, dass man sich fragt, wie viel so ein Mitarbeiter bei Penny eigentlich verdient. Ein Filialleiter hat die Summe jetzt ausgepackt – die Kunden sind schockiert.

Penny-Filialleiter enthüllt Monatsgehalt

Einige User auf der Social-Media-Plattform „Reddit“ haben jetzt eine heiße Diskussion in einem Beitrag angefangen. Es geht um das Gehalt, das der Discounter einem Filialleiter monatlich auszahlt. Der User, der laut eigener Aussage Filialleiter in einem Penny-Markt ist, regt andere User dazu an, ihm Fragen zu stellen. „Wie weit liegst du über dem normalen Gehalt damit? Wie stressig empfindest du deinen Job?“, heißt es in einem Kommentar.

Der Penny-Filialleiter antwortet: „Wenn du das Durchschnittsgehalt in Deutschland meinst, dann gar nicht. Ich habe eine 6-Tage-Woche und bekomme dafür 3.900 Euro brutto. Kein Dienstfahrzeug der ähnliches. Der Job ist schon stressig. Es gibt auch mal entspanntere Phasen, aber generell sollte man sehr stressresistent sein“.

Kunden können es nicht fassen

Als sie das monatliche Gehalt des Filialleiters erfahren, können die Penny-Kunden es nicht fassen. Ein User kommentiert „Bin bei Lidl, da bekommt ja meine SFL (stellvertretende Filialleiterin) mehr für weniger Stunden… Schon traurig, würde wechseln“. Auch ein weiterer User, der angibt, Lidl-Mitarbeiter zu sein, schreibt „Wechsel den Arbeitgeber“.

Laut „statista.com“ lag das Durchschnittsgehalt eines vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmers in Deutschland im Jahr 2023 bei rund 4.480 Euro brutto im Monat. Mit 3.900 Euro brutto monatlich bei einer 6-Tage-Woche würde der Penny-Filialleiter weit unter dieser Summe liegen.