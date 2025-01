P&C-Hammer! Damit haben Kunden nicht gerechnet

Peek & Cloppenburg hat es im Jahr 2023 gerade erst selbst aus der Insolvenz heraus geschafft, da folgen sofort einige große Veränderungen und Pläne für die Zukunft. Keiner der Kunden hätte damit gerechnet, dass P&C so kurz nach der eigenen Insolvenz, plötzlich expandieren will. Dies passiert auch zu genau dem richtigen Zeitpunkt.

Im August 2024 hat das Modehaus Sinn nämlich zum vierten Mal die Insolvenz angemeldet und befindet sich momentan in einem Eigenverwaltungsverfahren. Mit 40 Filialen in 36 Städten beschäftigt das Unternehmen 1500 Mitarbeiter und ist hauptsächlich in NRW vertreten.

Sinn: Gläubiger stimmen im Frühjahr ab

Das Unternehmen Sinn wird momentan noch von der Gesellschafterin Isabella Göbel und dem früheren Karstadt- und Sport-Scheck-Manager Thomas Wanke geleitet. Trotz der Insolvenz könnte das Modehaus jetzt dank P&C doch noch gerettet werden.

+++ Deutsche Bahn: Durchsage im ICE – plötzlich meldet sich eine tränenerstickte Stimme +++

Die Fachzeitschrift „Textilwirtschaft“ berichtet, dass P&C den Wunsch geäußert hat, alle 40 Filialen des Modehauses Sinn zu übernehmen. Das Unternehmen teilt gegenüber der Zeitschrift mit: „Wir haben dem Insolvenzverwalter ein entsprechendes Angebot unterbreitet, über das die Gläubiger im Frühjahr 2025 beim zuständigen Amtsgericht abstimmen können“.

Wenn die Gläubiger dem Antrag zustimmen, dann muss nur noch das Bundeskartellamt sein Einverständnis geben. Bis es zu einer endgültigen Entscheidung über eine Übernahme durch P&C kommt, kann es jedoch noch etwas dauern. „Textilwirtschaft“ rechnet sogar damit, dass man sich erst im März entscheiden wird.

+++ Rewe: Neues Bonus-Programm geht nach hinten los – „Doch eher Kunden-Verarsche“ +++

P&C: Neue Filialen in Osteuropa und Leipzig

Überraschende Pläne, denn P&C hat es erst im September 2023 selbst aus der Insolvenz geschafft. Dies gelang jedoch hauptsächlich dadurch, dass der Modehändler in den vergangenen Jahren kräftig expandiert hat. So wurde unter anderem die dänische Warenhauskette „Magasin du Nord“ übernommen.

Mehr Themen:

Zuletzt expandierte die Modehauskette ebenfalls in Osteuropa, und eine Filiale in Leipzig ist auch geplant. P&C hat wohl schon seit einiger Zeit Interesse an den 40 Filialen des Konkurrenten Sinn geäußert. Bis es zu einer endgültigen Entscheidung kommt, muss man sich jedoch noch etwas gedulden.