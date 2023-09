Paypal-Nutzer müssen jetzt vorsichtig sein – es geht um viel Geld

Eifrige Online-Shopper nutzen Paypal nur zu gerne, um ihre Internet-Einkäufe mit ein paar Klicks zu bezahlen. Doch Nutzer müssen aktuell vorsichtig sein. Die Verbraucherzentrale berichtet von einer miesen Masche. Dabei geben sich Betrüger am Telefon als Paypal-Mitarbeiter aus.

Paypal-Nutzer, aufgepasst: Die Verbraucherzentrale berichtete bereits vor einigen Wochen von einer Telefon-Masche. Betrüger, die sich als Mitarbeiter des Online-Bezahldienstes ausgeben, drängen darauf, dass du eine Tastenkombination drückst.

Es geht um mehrere hundert Euro

„Wenn Sie einen Anruf erhalten und eine Computerstimme meint, Sie würden in Kürze mehrere hundert Euro bei Paypal überweisen, legen Sie auf!“, hieß es von der Verbraucherzentrale bereits im August, wie das Online-Portal „Merkur“ berichtet. Schon vor einigen Wochen wurde vor diesen „falschen Paypal-Anrufen“ gewarnt.

Doch wie der WDR berichtet, ist das Problem immer noch akut. „Gängig ist bei solchen Anrufen wohl, dass es heißt, man würde zeitnah eine Zahlung von mehreren hundert Euro veranlassen. Um eine solche Zahlung zu stoppen, solle man eine Taste drücken“, heißt es.

Am besten du legst sofort auf

Laut der Verbraucherzentrale ist allerdings noch nicht wirklich klar, welche genauen Ziele die Betrüger mit ihrer Masche eigentlich verfolgen. „Die Betroffenen, die den Verbraucherzentralen davon erzählt haben, hätten immer innerhalb kurzer Zeit aufgelegt.“

Und genau so handelst du richtig. „Falls Sie so einen Anruf erhalten, legen Sie auf! Drücken Sie keine Taste, um mit jemandem verbunden zu werden! Öffnen Sie die PayPal-App oder die echte Internetseite paypal.de, melden Sie sich dort mit Ihren Zugangsdaten an und sehen Sie nach, ob es wirklich eine Zahlungsanweisung über einen hohen Betrag gibt. Falls ja, nehmen Sie über die App oder die Internetseite Kontakt zum echten PayPal-Kundenservice auf!“