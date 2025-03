Ärger um Payback bei Netto! Kunden übel abgezockt?

Dass das Bonusprogramm Payback nun auch bei der Discounter-Kette Netto genutzt werden kann, ist längst keine Neuigkeit mehr. Zahlreiche Kunden nutzen das Angebot und sammeln bei ihrem Einkauf fleißig Punkte, um Geld oder Rabattcoupons zu bekommen. Eine Aktion ist jetzt allerdings gehörig nach hinten losgegangen.

Mit einer Payback-Aktion bei Netto versprechen die Unternehmen einen ganz besonderen Vorteil: Beim Kauf von „Gutscheingold“-Gutscheinen im Wert von 300 Euro sollen Kunden nämlich eine Gutschrift von 5.500 Punkten erhalten. Ein Hammer-Angebot für alle Punkte-Sammler, oder?

Payback bei Netto: Werden Kunden abgezockt?

Die Aktion klingt erstmal wie ein gefundenes Fressen für alle Payback-Hungrigen. Doch schnell zeigte sich: Viele Kunden erhielten die versprochenen Punkte gar nicht. „Obwohl die Bedingungen der Aktion erfüllt wurden, wurden die Punkte im Nachhinein storniert“, berichtet eine Kundin gegenüber DER WESTEN.

„Der Payback-Kundenservice vertröstet uns immer wieder mit Standardantworten und Netto schiebt die Verantwortung auf Payback“. Viele Betroffene hätten sich bereits bei den Unternehmen gemeldet und ihre Kaufnachweise eingereicht – eine Lösung bliebe bislang jedoch aus.

Die Kunden sind frustriert; schließlich geht es um viel Geld, das viele Betroffene nur wegen der Aktion ausgegeben haben. Zudem seien die Bedingungen der Aktion offenbar nicht transparent genug kommuniziert worden. „Kunden berichten, dass sie nachträglich erfahren, dass bestimmte Bedingungen gelten, die vorher nicht klar ersichtlich waren. Dies führt dazu, dass viele von uns ihr Geld investiert haben, ohne die versprochenen Punkte zu erhalten – ein klarer Fall von irreführender Werbung“, schließt die Payback-Kundin ein Fazit.

„Wird sicherlich mehr kosten“

Auch in den Kommentaren bei „MyDealz“ berichten Kunden von ähnlichen Erlebnissen. In den Mails, die sie vom Payback-Kundenservice bekamen, hieß es unter anderem, dass die Punkte „wegen einer technischen Herausforderung storniert wurden“. Auch Netto gebe an, an dem Problem zu arbeiten. Auf Anfrage von DER WESTEN meldeten sich weder Payback noch Netto zu dem Problem.

Inzwischen berichten einige Kunden in den Kommentaren, dass sie ihre Punkte verspätet erhalten haben. Ob das bei allen Kunden der Fall ist, ist nicht klar. Eindeutig ist jedoch, dass Betroffene frustriert sind. „Der Imageschaden bei der Aktion für die Marke Netto & Payback wird sicherlich mehr kosten, als die paar Euro in Punkten“, vermutet ein Kunde.